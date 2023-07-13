瓦格納「繳械」歸還軍備！俄國防部曬影片　接收坦克、2750噸彈藥

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部12日表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）已經向俄羅斯軍隊移交數千噸武器、彈藥與軍事裝備，其中還包括坦克、鎧甲（Pantsir）等飛彈系統。《華盛頓郵報》表示，俄軍的說法顯示瓦格納正在履行俄羅斯總統普丁與瓦格納首腦普里格津為終止叛亂所達成的協議。

▲俄羅斯國防部宣稱，正在接收瓦格納傭兵組織的坦克等軍備與彈藥。（圖／路透）

根據《華盛頓郵報》報導，俄羅斯國防部12日發出聲明的同時也發布一段影片，其中拍到工作人員正在檢查超過2000件軍備與2750噸的彈藥，這些武器據稱包含坦克與鎧甲飛彈等飛彈系統，以及約2萬件小型武器。《華郵》表示無法獨立證實影片的真實性，也無法確認拍到的武器是否為瓦格納所用。

▲俄羅斯國防部表示，瓦格納移交的部分軍備未曾在戰鬥條件下使用過。（圖／路透）

此前，在普丁盟友、白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下，瓦格納首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）同意放棄「正義行軍」，撤回逐漸逼近莫斯科的傭兵部隊，並同意交出武器軍備，以換取安全流亡白俄羅斯。克里姆林宮隨後宣布撤銷對普里格津與瓦格納武裝人員的所有刑事指控，有意願者可以與國防部簽訂入伍合約。

俄國國防部聲明提到，聯邦武裝部隊正在按照計畫，完成從瓦格納集團的各單位接收武器和軍備的工作，「在轉移的裝備中有數十個軍備未曾在戰鬥下使用過。」

▲瓦格納集團首腦普里格津（右）曾對於俄軍未能提供火砲彈藥等後勤補給多次表達不滿，但總統普丁（左）似乎並未積極解決他的問題。（圖／路透）

《華郵》認為，俄軍在聲明提及未曾使用的裝備，似乎是為了反駁普里格津抱怨在烏克蘭前線補給不足的問題。另外，幾天前有消息稱，在瓦格納兵變發生5天後，普丁曾經親自會見了普里格津，這表明雙方協議的細節仍在協調中。白俄總統盧卡申科上周也表示，普里格津已返回俄國。普里格津的家鄉聖彼得堡的一名商人推測，他返國可能是為了收回被克里姆林宮沒收的資金與武器。