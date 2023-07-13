看「溫布頓女網」時說話猥褻！　美國「體操狼醫」遭獄友猛刺10刀

▲美國體操隊隊醫納薩爾性侵160女被判175年監禁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）因性侵至少160名女性遭判處175年監禁，而他10日在監獄內遭獄友猛刺10刀送醫。知情人士透露，納薩爾是因為在觀看溫布頓網球錦標賽時，對女選手說出猥褻言論，才會被獄友襲擊。

根據《美聯社》報導，知情人士表示，襲擊納薩爾的是2002年因販毒入獄的49歲囚犯麥克米蘭（Shane McMillan），行兇原因是納薩爾在觀看溫布頓網球錦標賽女子賽事時，針對選手說出猥褻言論。

知情人士說，麥克米倫在牢房裡用隨意拼湊的武器襲擊納薩爾，朝他的脖子、胸部和背部刺了數刀，直到另外4名囚犯衝進去將兩人拉開。柯爾曼監獄（United States Penitentiary Coleman）表示，目前納薩爾情況穩定，但有肺部塌陷狀況。

大多數聯邦監獄的牢房門在白天都是開啟的，囚犯可以在獄內自由走動，而監視器僅對著公共區域和走廊，所以納薩爾在牢房內被襲擊時，並沒有監視器拍到行兇畫面。

▲美國體操隊性侵案，體操女王拜爾絲等多名選手出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，麥克米倫在2002年有襲擊獄警的紀錄，更曾在2011年狂刺另一名囚犯66刀；加上這兩次事件所添加的額外刑期，麥克米蘭原預計於2046年5月獲釋，如今又發生刺傷納薩爾的案件，刑期可能再有變動。

這起事件也讓美國聯邦監獄的長久問題再度浮上檯面，包含暴力、人力不足等，就連納薩爾這種知名囚犯都無法被保障人身安全。儘管發生攻擊的柯爾曼監獄表示，獄內人力充足，但有相關文件顯示，該監獄約有三分之一的獄警職位空缺。

曾是體操隊隊醫的納薩爾，利用職務之便性侵年輕的女性體操選手，包括拜爾絲（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）、馬羅尼（McKayla Maroney）等奧運金牌得主都是受害者，法官最終判處納薩爾監禁175年。