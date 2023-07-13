　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看「溫布頓女網」時說話猥褻！　美國「體操狼醫」遭獄友猛刺10刀

▲▼美國體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵160女被關175年。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操隊隊醫納薩爾性侵160女被判175年監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）因性侵至少160名女性遭判處175年監禁，而他10日在監獄內遭獄友猛刺10刀送醫。知情人士透露，納薩爾是因為在觀看溫布頓網球錦標賽時，對女選手說出猥褻言論，才會被獄友襲擊。

根據《美聯社》報導，知情人士表示，襲擊納薩爾的是2002年因販毒入獄的49歲囚犯麥克米蘭（Shane McMillan），行兇原因是納薩爾在觀看溫布頓網球錦標賽女子賽事時，針對選手說出猥褻言論。

知情人士說，麥克米倫在牢房裡用隨意拼湊的武器襲擊納薩爾，朝他的脖子、胸部和背部刺了數刀，直到另外4名囚犯衝進去將兩人拉開。柯爾曼監獄（United States Penitentiary Coleman）表示，目前納薩爾情況穩定，但有肺部塌陷狀況。

大多數聯邦監獄的牢房門在白天都是開啟的，囚犯可以在獄內自由走動，而監視器僅對著公共區域和走廊，所以納薩爾在牢房內被襲擊時，並沒有監視器拍到行兇畫面。

▲美國體操隊性侵案，體操女王拜爾絲等多名選手出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操隊性侵案，體操女王拜爾絲等多名選手出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，麥克米倫在2002年有襲擊獄警的紀錄，更曾在2011年狂刺另一名囚犯66刀；加上這兩次事件所添加的額外刑期，麥克米蘭原預計於2046年5月獲釋，如今又發生刺傷納薩爾的案件，刑期可能再有變動。

這起事件也讓美國聯邦監獄的長久問題再度浮上檯面，包含暴力、人力不足等，就連納薩爾這種知名囚犯都無法被保障人身安全。儘管發生攻擊的柯爾曼監獄表示，獄內人力充足，但有相關文件顯示，該監獄約有三分之一的獄警職位空缺。

曾是體操隊隊醫的納薩爾，利用職務之便性侵年輕的女性體操選手，包括拜爾絲（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）、馬羅尼（McKayla Maroney）等奧運金牌得主都是受害者，法官最終判處納薩爾監禁175年。

ET快訊
快訊／分科測驗公民科好難！　鼓起勇氣對答案看這邊
快訊／新北男往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中
快訊／黃健瑋戲份刪不刪？　《八尺門》回應了
超越郭台銘成「新台灣首富」！　一張圖看林百里家族人脈
台中女慘遭丟包嘉義！　呆坐公車亭痛哭
台南「狀元」招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！
快訊／張宗憲當爸了！　辣模女友懷孕
北市明星國中教練爆性侵！　女學生自殘送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日航客機「2度降落失敗」！　燃料不足緊急迫降新千歲機場

男大生「每天看200部A片」過度手淫！　沉迷開放式性行為慘了

機場上空颳起龍捲風！芝加哥慘遭暴風雨襲擊　300多個航班遭打亂

砸4萬接髮「頭皮狂流血、起水泡」　24歲女剃光頭崩潰提告

研究：全球「逾56%海洋」變色了　人為氣候變遷是禍首

年收破2百萬！男網紅被嫌「工作不穩定」租不到房　崩潰住車上

山洪爆發沒在怕！這群少年竟嗨玩「摸浪頭」　賭命影片PO網被罵爆

美國第七艦隊證實：美海軍P-8A反潛機13日飛越台灣海峽

看「溫布頓女網」時說話猥褻！　美國「體操狼醫」遭獄友猛刺10刀

把住家出租6個月　女返回發現「廚房突然多一道牆」內藏腐爛男屍

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

日航客機「2度降落失敗」！　燃料不足緊急迫降新千歲機場

男大生「每天看200部A片」過度手淫！　沉迷開放式性行為慘了

機場上空颳起龍捲風！芝加哥慘遭暴風雨襲擊　300多個航班遭打亂

砸4萬接髮「頭皮狂流血、起水泡」　24歲女剃光頭崩潰提告

研究：全球「逾56%海洋」變色了　人為氣候變遷是禍首

年收破2百萬！男網紅被嫌「工作不穩定」租不到房　崩潰住車上

山洪爆發沒在怕！這群少年竟嗨玩「摸浪頭」　賭命影片PO網被罵爆

美國第七艦隊證實：美海軍P-8A反潛機13日飛越台灣海峽

看「溫布頓女網」時說話猥褻！　美國「體操狼醫」遭獄友猛刺10刀

把住家出租6個月　女返回發現「廚房突然多一道牆」內藏腐爛男屍

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

道路清潔工「被罰21元」狠殺主管　警方：今日已抓獲

快訊／分科測驗公民科好難！　鼓起勇氣對答案看這邊

先探／謝金河：AI墊高台股高度　題材與基本面的拔河

不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

先探／越禁越搶手　AI股漲上天

不畏王婉諭喊告　王鴻薇批「惡人先告狀」：有什麼話請上法院說

快訊／新北男運動往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中

37人陸生參訪團後天抵台　陸委會：不得做出不符「許可目的」的事

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

正妹近距離撫摸老虎背部　被吼叫聲嚇到顫抖尖叫XD

國際熱門新聞

億萬富翁父慘死　兒炫耀遺產「想找妹愛愛」

日議員苦勸居民避難遇土石坍方　遭活埋亡

加拿大湖泊找到「人類世」證據

峇里島巨乳「比基尼辣妹」下田幫忙遭網砲轟

批俄防部「背後捅刀」　俄軍烏克蘭戰場將軍秒遭解職

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

網美自爆修復處女膜　粉絲願花1550萬幫破處

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

猥褻女高中生不到10秒無罪　網怒拍摸奶片抗議

彭博：馬雲批中國監管機構後　3年財富縮水逾一半

北約設東京辦事處喊卡　日媒曝原因

把家出租6個月　女返回發現「突然多一道牆」

快訊／北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈

「夢幻貓島」30萬隻貓染疫亡　病毒恐跨海傳播

更多熱門

相關新聞

布林肯13日與王毅會晤　替年底拜習會鋪路

布林肯13日與王毅會晤　替年底拜習會鋪路

美國國務院宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於13日在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議上，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤。

網美自爆修復處女膜　粉絲願花1550萬幫破處

網美自爆修復處女膜　粉絲願花1550萬幫破處

當街被男抱走　女童靠「媽媽防身術」擊退綁架犯

當街被男抱走　女童靠「媽媽防身術」擊退綁架犯

拜登脫口叫澤倫斯基「普丁」！杜魯道驚恐轉頭

拜登脫口叫澤倫斯基「普丁」！杜魯道驚恐轉頭

美國、日本高山出現血色積雪　專家揭真相

美國、日本高山出現血色積雪　專家揭真相

關鍵字：

Larry Nassar體操北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面