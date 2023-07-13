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美國、日本高山出現「血色積雪」　專家揭真相：是氣候變遷指標

▲▼美國洛磯山脈出現大量雪藻。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國洛磯山脈出現大量雪藻。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球面臨極端氣候威脅，許多地方出現生態異常現象，日本研究團隊就在山形縣的高山上，發現整片因「雪藻」造成的血色積雪，畫面看上去相當詭異。事實上，這種藻類已成為融雪和氣候變遷的指標，除了日本以外，美國的高山上也出現類似情況。

根據《日本時報》報導，日本山形縣「出羽三山」之一的月山，近來觀測到有大量雪藻（Snow algael）繁殖，導致雪地出現紅色痕跡。雪藻通常生長於高山或極地的積雪表面，並在夏天時開始生長，它們會將雪地染成紅色、綠色、橘色等色彩，在日本又被稱作「西瓜雪」。

雪藻大量繁殖後，會造成積雪的反射率降低40％，增加輻射作用造成周圍環境暖化，目前已成為融雪和氣候變遷的指標。千葉大學的研究團隊從2019年春季開始，針對月山的雪藻進行監測，教授竹內望表示，看遍日本各大山區的雪藻狀況，月山的雪藻不論是在顏色、亮度或密度都令他印象深刻。

▲▼美國洛磯山脈出現大量雪藻。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國洛磯山脈出現大量雪藻。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，除了日本之外，美國西部了洛磯山脈（Rocky Mountains）也出現類似情況，在接近猶他州的山區，也觀測到大量雪藻出現。《美聯社》指出，大量雪藻覆蓋在積雪上，也引發遊客好奇，「雪地就像灑了粉紅海鹽，用手觸摸之後發現，這些東西只停留在表面上。」

猶他州立大學生態學家霍塔林（Scott Hotaling）也呼籲遊客，不要任意觸摸和食用雪藻，「儘管它本身不構成直接威脅，但它經常和污垢與灰塵接觸，可能會含有毒素，所以不應該被食用。」

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