男手伸進女高中生下體「不到10秒」無罪　義大利人怒拍摸奶片抗議

▲法官判決結果引發義大利民眾憤怒。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

義大利一名17歲女高中生走在樓梯間時，突然遭到學校管理員猥褻，把手伸進褲子中還摸胸，然而法官卻以「猥褻時間不到10秒」判處無罪，誇張的判決結果引發社會輿論，還有許多網友在網路上拍攝摸奶10秒的影片，以向法官表達抗議。

事件2022年4月發生在羅馬當地一間高中，17歲少女和朋友走在樓梯上時，突然感覺有人把手伸進自己的褲子中，摸臀又摸胸，回頭發現66歲管理員阿沃拉(Antonio Avola)對她笑著表示，只是開個小玩笑。

阿沃拉被捕後坦承有觸摸少女，但強調只是在開玩笑，被監察官要求判處3年以上徒刑，沒想到本案近來判決出爐，法官認為少女被攻擊的時間不到10秒，所以阿沃拉的行為不構成犯罪，驚人的判決結果引發民眾怒火。

▲女學生在校內遭到猥褻。（圖／示意圖／CFP）

許多網友在網路上發起「10秒」(10secondi)和「短暫觸摸」(palpatabreve)活動表達憤怒，影片中可看到，他們在鏡頭前面無表情撫摸自己的胸部和私密部位，同時使用計時器一邊倒數10秒，以讓大眾知道就算只有10秒，感受也會非常不舒服，「男人沒有權利觸摸女人的身體，連1秒都不行」。

受害少女也對媒體表達她對於判決結果的憤怒，「當時他什麼都沒說，就把手伸進我內褲中，對我來說，這一點都不好笑，這不是一個長者應該對年輕人開得玩笑」。