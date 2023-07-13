奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

▲少女在兒子的奶粉裡混入吩坦尼，導致其死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名出生僅9個月的男嬰在家中被發現沒有生命跡象，獲報趕往現場的警察隨即嘗試實施心肺復甦術，但男嬰最終仍在醫院身亡。法醫相驗後在男嬰體內發現足以讓10名成人死亡的吩坦尼含量，而他的母親這才坦承，自己因為想要好好睡一覺，因此在兒子的奶粉中混入古柯鹼，但後來才發現摻入的是吩坦尼。

根據《紐約郵報》報導，佛州拿索縣（Nassau County）警長利伯（Bill Leeper）12日表示，這名9月大的男嬰6月26日被發現在家中失去心跳，警方到場後隨即替他實施CPR，並將其送院搶救，但最終仍在醫院搶救無效死亡。在最初的調查中，男嬰的17歲母親一度表示，不知道兒子的身體為何會突然出現異狀，然而數周後卻改變自己的說詞。

男嬰死後遺體交由法醫相驗，沒想到法醫卻在其體內發現過量的吩坦尼，量大到足以導致10名成人死亡。吩坦尼是一種強效的類鴉片止痛劑，其止痛效果比嗎啡還要高50至100倍，常用於癌末、重度疼痛的病患，在台灣屬於二級管制藥物，注射過多會導致死亡。

經過警方進一步訊問後，男嬰的母親這才坦言，事發當天自己很累，想要小睡一下，因此幫兒子泡奶時，在奶粉中加入古柯鹼的混合物，但她事後才發現她加進奶粉裡的是吩坦尼。

由於該名母親未成年，因此警方並未公布她的名字，不過目前這名17歲少女已經被指控嚴重過失殺人與持有管制藥物等多項罪名。拿索縣警察與佛羅里達州兒童和家庭部門仍在持續調查此案。

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