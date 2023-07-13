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為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」　日男對女友做一事…反被讚：有擔當

日本一名男子一心想多存錢才可以提早退休，20年來的晚餐都吃得相當簡單。（圖／翻攝自推特）

▲日本一名男子一心想多存錢才可以提早退休，20年來的晚餐都吃得相當簡單。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

最近台灣社會正為了看似不起眼的「白飯」爭議，大家吵得不可開交，但在東方社會中，白飯不但是多數人提升飽足感的主食，還有日本男生靠著20年來晚餐只吃白米飯、一顆醃梅子以及玉子燒，為自己「省」出了一片天。

根據《觀察者網》微博報導，在日本有一名年約45歲的中年男子，為了實現提早退休的夢想，他雖然職業收入不算高，但他的存錢功力一流，不但在過去20年來的晚餐，清一色只吃白米飯、一顆醃梅子以及玉子燒，或是白飯搭配調料，就這樣為自己存下了9300萬日元（約新台幣2085萬元），離他為自己設定的50歲之前攢夠1億日元（新台幣2248萬元）的提早退休養老資金，已經不遠了。

該名男子透露，他因為很想提早退休，不願為了每天為了賺錢，庸庸碌碌的埋首於工作，晚餐內容長年的吃得很簡單，減少不必要開銷；目前單身的他還提到，原本他是有女友的，但因為結婚會增加生活開銷，所以他為了要加速存錢，選擇與女友分手，因為他覺得，只要自己這輩子能趕快不用忙於工作，「我願意永遠單身」。

每天晚餐吃得這麼簡單，男子為了保持健康與營養，平時會靠多喝野菜汁、多吃維他命來補充身體不足的養分，還會定期健康檢查，確定自己的身體，沒有因為吃得簡單而受影響。而他沒有購置房產，平時住所是一間月租3萬日元（約合新台幣6728元）的破公寓；家中雖然有像是洗衣機、微波爐跟電冰箱等家電，但都是盡量買便宜、能用就好的產品，把日常物慾完全降到最低程度。

而看到日本這位一心想提早退休的男子生活模式，雖然部份網友感到傻眼，不過不少人都覺得這位男子「有責任有擔當有規劃，活好自己不給別人添麻煩」、「單身，沒後代，買房死了給誰，租房足夠了」。

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