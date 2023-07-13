　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

▲▼ 歐洲熱浪,義大利羅馬。（圖／路透）

▲ 義大利羅馬遊客在陰影下躲避陽光。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

研究報告指出，歐洲去年夏天的熱浪造成逾6.1萬人死亡，且相較於男性，女性因高溫致死的風險更高，尤其是老年女性。科學家敲響警鐘，因為今年受到聖嬰現象影響，極端高溫恐怕更加致命。

綜合《衛報》及《富比士》，這份研究發表於10日出刊的科學期刊《自然醫學》（Nature Medicine），公衛專家利用歐洲各地超額死亡人數估計及數學模型，計算出有多少死亡數可追溯至氣溫升高，發現去年5月30日至9月4日間，歐洲有6萬1727人死因與高溫有關，其中又以義大利、西班牙、德國、法國及英國占比最高。

研究主要作者、巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）氣候與健康副教授巴列斯特（Joan Ballester）說明，「有些人無論如何都會死亡」，但這項數字未納入計算，「我們談的是那些因高溫致死的人」。

根據哥白尼氣候變化服務中心（CAMS），歐洲去年經歷有紀錄以來最熱的夏天。研究指出，歐洲去年夏天每周均溫都超過前30年基準值，最強烈的熱浪發生在7月18日至24日，一周奪走1萬1637人性命。

與高溫有關的死亡數中，僅一小部分是中暑引起。大多數情況下，炎熱天氣是因阻止人體應對心臟、肺部疾病等既有健康問題而奪命。

人類活動導致地球升溫約攝氏1.1度，但歐洲升溫速度幾乎是全球平均值的2倍。除非政府採取措施減少炎熱天氣對人民的影響，並減少溫室氣體排放，否則熱浪將變得更加致命。

未參與此研究的瑞士伯恩大學氣候與研究小組負責人維塞多-卡布雷拉（Ana Maria Vicedo-Cabrera）讚賞這份分析，但認為實際死亡數可能更高。

此外，瑞士及歐洲範圍的研究都發現，女性因高溫致死的風險高於男性，尤其是老年女性。瑞士研究還顯示，燃燒化石燃料及破壞自然造成的汙染導致死亡數提升。維塞多-卡布雷拉指出，「我們觀察到的死亡案例中有60%可歸因於氣候變遷。」

令人憂心的是，今年的聖嬰現象（El Niño）可能在全球造成更多人因高溫而死。英國氣象局預測，今年將是全球有紀錄以來最熱一年。

ET快訊
饗饗、旭集明起「線上開放訂位時間」改了
巨型「蜜柑站長」破了！　癱軟高流屋頂
Toyz爆「交往人妻」　發聲還原始末！
熱帶低壓將生成！　最新路徑「離台更近」
快訊／「歌壇大姐大」要被關了！　陳盈潔判刑3年2月定讞
快訊／新北餵藥案行政調查出爐！　園所「恢復立案」
緯創衝136元又漲停「週線跟鬼一樣」！　兩派戰翻
熱炒店老闆開大絕！　他嘆這一仗「北科大學生輸了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、日本高山出現「血色積雪」　專家揭真相：是氣候變遷指標

傑尼斯創辦人性侵多名練習生　驚動聯合國人權理事會8月將赴日調查

靠射飛彈「最持久」雪恥！金正恩甩陰霾笑開懷　批美國挑起核武危機

男手伸進女高中生下體「不到10秒」無罪　義大利人怒拍摸奶片抗議

研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」　日男對女友做一事…反被讚：有擔當

美國務院證實遭駭　避談幕後主使是否為中國

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

美國、日本高山出現「血色積雪」　專家揭真相：是氣候變遷指標

傑尼斯創辦人性侵多名練習生　驚動聯合國人權理事會8月將赴日調查

靠射飛彈「最持久」雪恥！金正恩甩陰霾笑開懷　批美國挑起核武危機

男手伸進女高中生下體「不到10秒」無罪　義大利人怒拍摸奶片抗議

研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」　日男對女友做一事…反被讚：有擔當

美國務院證實遭駭　避談幕後主使是否為中國

每週三必塞！大稻埕下班時間放煙火惹民怨　觀傳局長舉花蓮、台東回擊

直播賣角蛙「牠突然活吞同伴」　苦主背長牙印呆滯張嘴：差點登出

中共二十大後首位正部級貪官落馬　董雲虎被抓前兩天還在座談交流

車上撿人夫偷情記憶卡！小三嬌喘討第2次：快來通一通　正宮心碎

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

希望政黨輪替台灣更好　姚正玉：拒投賴清德選票投在野黨參選人

兩岸創新人才論壇開幕　國民黨廖怡琇：往來才能消除「認知落差」

「周杰倫概念股」巨星傳奇掛牌首日漲48％　抽中每手賺逾4000元

撞擊瞬間曝光！花蓮4車路口連環撞「3人送醫」　車殼碎片炸滿地

大稻埕週三放煙火　酒醉女爆走嗆警：廢物...醜態全都錄

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

國際熱門新聞

加拿大湖泊找到「人類世」證據

批俄防部「背後捅刀」　俄軍烏克蘭戰場將軍秒遭解職

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

快訊／北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈

北約設東京辦事處喊卡　日媒曝原因

彭博：馬雲批中國監管機構後　3年財富縮水逾一半

馬斯克宣布　成立人工智慧公司xAI

G7國家簽署「烏克蘭長期安全保障」聲明

G7在北約峰會發表聯合宣言　矢言確保烏克蘭長期安全

烏擊落11架俄無人機　基輔連2晚遭襲

烏克蘭獲「軍備大補帖」　加入北約仍無時間表

美76歲老婦住院遭性侵　下體導尿管被摸

微軟：中國駭客入侵25個組織電郵　美國政府機構也受害

北約峰會關注台海：今日烏克蘭　明日亞洲

更多熱門

相關新聞

極端降雨肆虐各國　大氣專家：還會更嚴重

極端降雨肆虐各國　大氣專家：還會更嚴重

日本、印度與美國在過去數天出現極端暴雨，造成嚴重災情，而大氣科學家表示，未來這種致災性豪雨的發生次數會更加頻繁。

美國危險極端氣候威脅　暴雨、熱浪影響一周

美國危險極端氣候威脅　暴雨、熱浪影響一周

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」

小暑後天氣熱　醫師授6法避免中暑

小暑後天氣熱　醫師授6法避免中暑

全球創最熱6月紀錄　專家：未來數月更熱

全球創最熱6月紀錄　專家：未來數月更熱

關鍵字：

熱浪氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

直擊《全明星》男星約會4年女友

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

KID「有一個白癡到處道人是非」

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面