研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

▲ 義大利羅馬遊客在陰影下躲避陽光。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

研究報告指出，歐洲去年夏天的熱浪造成逾6.1萬人死亡，且相較於男性，女性因高溫致死的風險更高，尤其是老年女性。科學家敲響警鐘，因為今年受到聖嬰現象影響，極端高溫恐怕更加致命。

綜合《衛報》及《富比士》，這份研究發表於10日出刊的科學期刊《自然醫學》（Nature Medicine），公衛專家利用歐洲各地超額死亡人數估計及數學模型，計算出有多少死亡數可追溯至氣溫升高，發現去年5月30日至9月4日間，歐洲有6萬1727人死因與高溫有關，其中又以義大利、西班牙、德國、法國及英國占比最高。

研究主要作者、巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）氣候與健康副教授巴列斯特（Joan Ballester）說明，「有些人無論如何都會死亡」，但這項數字未納入計算，「我們談的是那些因高溫致死的人」。

根據哥白尼氣候變化服務中心（CAMS），歐洲去年經歷有紀錄以來最熱的夏天。研究指出，歐洲去年夏天每周均溫都超過前30年基準值，最強烈的熱浪發生在7月18日至24日，一周奪走1萬1637人性命。

與高溫有關的死亡數中，僅一小部分是中暑引起。大多數情況下，炎熱天氣是因阻止人體應對心臟、肺部疾病等既有健康問題而奪命。

人類活動導致地球升溫約攝氏1.1度，但歐洲升溫速度幾乎是全球平均值的2倍。除非政府採取措施減少炎熱天氣對人民的影響，並減少溫室氣體排放，否則熱浪將變得更加致命。

未參與此研究的瑞士伯恩大學氣候與研究小組負責人維塞多-卡布雷拉（Ana Maria Vicedo-Cabrera）讚賞這份分析，但認為實際死亡數可能更高。

此外，瑞士及歐洲範圍的研究都發現，女性因高溫致死的風險高於男性，尤其是老年女性。瑞士研究還顯示，燃燒化石燃料及破壞自然造成的汙染導致死亡數提升。維塞多-卡布雷拉指出，「我們觀察到的死亡案例中有60%可歸因於氣候變遷。」

令人憂心的是，今年的聖嬰現象（El Niño）可能在全球造成更多人因高溫而死。英國氣象局預測，今年將是全球有紀錄以來最熱一年。