福島核廢水排放計畫曝！岸田透露「今夏」排放　尹錫悅要求公開透明

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄12日在立陶宛維爾紐斯舉行30分鐘的會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄前往立陶宛首都維爾紐斯出席北約組織（NATO）峰會，兩人昨（12）日進行30分鐘的日韓元首會談，針對福島核電廠核處理水排放計畫進行討論，岸田透露計畫將在今年夏季正式展開，而尹錫悅則要求監控過程務必透明公開，同時呼籲讓南韓專家參與審查。

根據《韓聯社》，日韓關係近來已逐漸獲得明顯改善，此次是尹錫悅、岸田文雄第6次透過會談見面，先行抵達市區飯店的岸田文雄，在尹錫悅走進會場時，便罕見主動以韓語向尹錫悅大聲打招呼「安妞哈誰唷」（안녕하세요，韓語你好之意），不僅吸引尹錫悅與韓方人員的關注，更凸顯出日韓雙方試圖拉近彼此的距離。

此次僅30分鐘的日韓元首會談，主要談論內容聚焦在福島第一核電廠含有氚「核處理水」（核廢水）的海洋排放計畫，岸田文雄首先提及核處理水排海計畫獲得聯合國國際原子能機構（IAEA）在評估報告的背書，他承諾將會以安全性作為優先考量，不會對日本、南韓民眾的健康和環境造成負面影響。

▼岸田文雄主動以韓語向尹錫悅打招呼。

岸田文雄承諾，未來一旦開始執行核處理水排海計畫，將會接受IAEA的審視，同時迅速且即時對外公佈日本具高度透明的監控資訊，「透過隨時監控，一旦超過輻射物質濃度標準，或是發生任何問題，則會依照計畫立刻停止排海，採取適當的應對措施。」

尹錫悅則對此表示，「必須將國民健康和安全視為最優先考量的要素，IAEA身為聯合國旗下檢視核能安全的代表性國際機構，對此我方尊重IAEA在評估報告上所做出的決定。（盼日方）能夠和我方即時分享監控報告，檢視核處理水排海是否依照計畫如實執行，同時要求讓我方（南韓）專家參與審查過程。」

尹錫悅呼籲，「一旦輻射物質濃度超越標準值，日本應立刻停止將核處理水排放入海，同時立刻向我方彙報。」

《韓聯社》指出，日本外務省在會談結束後便發佈新聞稿，內容雖然提到尹錫悅表示尊重IAEA在日本排放核處理水上的評估和決定，但對於尹錫悅要求日方同意南韓派遣專家參與監控一事卻隻字未提。

中國反對日本將福島核電廠核處理水排放入海。針對12日尹錫悅、岸田文雄兩人在會談上提及的核處理水排海計畫，中國官媒《環球時報》英文版今（13）日在報導中批評，此次會談是日韓雙方基於政治性要求下的「作秀」。