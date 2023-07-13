　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

記者張寧倢／編譯

位於歐亞交界的地中海島國賽普勒斯約有100多萬人口，而島上的貓咪數量甚至略多於人類，因此有「貓島」之稱。然而，當地最近爆發了貓傳染性腹膜炎（Feline infectious peritonitis, FIP），造成30萬隻貓相繼感染死亡，若繼續蔓延恐成為「死貓之島」，且病毒可能已跨海傳播至土耳其等鄰近國家的貓群。

▲▼賽普勒斯有「貓島」之稱，圖為首都尼克西亞舊城區的流浪貓。（圖／路透）

▲賽普勒斯素有「貓島」之稱，圖為首都尼克西亞舊城區的流浪貓。（圖／路透）

根據法新社報導，傳說約在1700年前羅馬皇后聖海倫納（Helena）為了消滅毒蛇首次將貓帶到賽普勒斯。但考古證據顯示，這裡是全球最早發現貓咪被馴化的地方，早在9500年前新石器時代就有一隻貓的遺骸被與人類故意埋葬同處。專家表示，如今賽普勒斯的貓咪數量相當、甚至略多於島上的100多萬人口。島上大多都是流浪貓，牠們自由漫步於花園、城市餐館，部分人稱這裡為「貓島」。

然而，賽普勒斯最近幾個月爆發貓傳染性腹膜炎（FIP）疫情，是一種由貓冠狀病毒引起的疾病，儘管人類不會被感染，在貓咪之間卻具有「高度傳染性」，症狀包含發燒、腹脹、虛弱，甚至可能表現出攻擊性。賽普勒斯南部農業局官方通報的FIP病例只有107例，但專家認為，龐大的流浪貓群不易診斷與記錄，真實染疫數字估計遠遠超過通報病例。

賽普勒斯貓保護福利協會（PAWS Cyprus）主席兼賽普勒斯動物之聲（Cyprus Voice for Animals）副主席狄諾斯（Dinos Ayiomamitis）表示，「自1月份以來，我們已經失去了30萬隻貓。」泛賽普勒斯獸醫協會副主席德米特里斯（Demetris Epaminondas）認為，FIP疫情疑似也正在鄰近國家黎巴嫩、以色列和土耳其的貓群中蔓延，但由於缺乏研究，目前難以獲得證實。

治療FIP有2種選擇，其一是使用對抗Covid-19的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），但它在賽普勒斯尚未被批准用於動物。其二是抗病毒藥物GS-441524，其化學成分與抗Covid-19的瑞德西韋（Remdesivir）相似，已在英國批准用於動物，並能有限制地進口至賽普勒斯，不過GS-441524價格高昂，治療每隻貓需要花費3000至7000歐元（約新台幣10萬至24萬元），相較之下莫納皮拉韋只需要200歐元（約新台幣6900元）。

賽普勒斯農業局向法新社表示，目前正在研究所有可能方式，透過歐洲市場上可用的各種製劑來解決問題。與此同時，一些人正從網路黑市或Facebook群組上買藥救貓，匿名女子說，「我們不會透露供應商，這樣才能繼續治療我們的動物」。38歲的動物福利組織成員馬妮（Vasiliki Mani）呼籲政府提出迅速解方，今年1月她花光了約3600歐元（約新台幣12萬元）的積蓄治療2隻病貓，「若FIP繼續蔓延，賽普勒斯將成為『死貓之島』。」

ET快訊
饗饗、旭集明起「線上開放訂位時間」改了
巨型「蜜柑站長」破了！　癱軟高流屋頂
Toyz爆「交往人妻」　發聲還原始末！
熱帶低壓將生成！　最新路徑「離台更近」
快訊／「歌壇大姐大」要被關了！　陳盈潔判刑3年2月定讞
快訊／新北餵藥案行政調查出爐！　園所「恢復立案」
緯創衝136元又漲停「週線跟鬼一樣」！　兩派戰翻
熱炒店老闆開大絕！　他嘆這一仗「北科大學生輸了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、日本高山出現「血色積雪」　專家揭真相：是氣候變遷指標

傑尼斯創辦人性侵多名練習生　驚動聯合國人權理事會8月將赴日調查

靠射飛彈「最持久」雪恥！金正恩甩陰霾笑開懷　批美國挑起核武危機

男手伸進女高中生下體「不到10秒」無罪　義大利人怒拍摸奶片抗議

研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」　日男對女友做一事…反被讚：有擔當

美國務院證實遭駭　避談幕後主使是否為中國

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

美國、日本高山出現「血色積雪」　專家揭真相：是氣候變遷指標

傑尼斯創辦人性侵多名練習生　驚動聯合國人權理事會8月將赴日調查

靠射飛彈「最持久」雪恥！金正恩甩陰霾笑開懷　批美國挑起核武危機

男手伸進女高中生下體「不到10秒」無罪　義大利人怒拍摸奶片抗議

研究：歐洲去年熱浪「奪6.1萬人性命」　今年夏天恐怕更慘

30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」　日男對女友做一事…反被讚：有擔當

美國務院證實遭駭　避談幕後主使是否為中國

每週三必塞！大稻埕下班時間放煙火惹民怨　觀傳局長舉花蓮、台東回擊

直播賣角蛙「牠突然活吞同伴」　苦主背長牙印呆滯張嘴：差點登出

中共二十大後首位正部級貪官落馬　董雲虎被抓前兩天還在座談交流

車上撿人夫偷情記憶卡！小三嬌喘討第2次：快來通一通　正宮心碎

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

希望政黨輪替台灣更好　姚正玉：拒投賴清德選票投在野黨參選人

兩岸創新人才論壇開幕　國民黨廖怡琇：往來才能消除「認知落差」

「周杰倫概念股」巨星傳奇掛牌首日漲48％　抽中每手賺逾4000元

撞擊瞬間曝光！花蓮4車路口連環撞「3人送醫」　車殼碎片炸滿地

大稻埕週三放煙火　酒醉女爆走嗆警：廢物...醜態全都錄

「膚白秘書初兼」開價5千　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

國際熱門新聞

加拿大湖泊找到「人類世」證據

批俄防部「背後捅刀」　俄軍烏克蘭戰場將軍秒遭解職

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

快訊／北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈

北約設東京辦事處喊卡　日媒曝原因

彭博：馬雲批中國監管機構後　3年財富縮水逾一半

馬斯克宣布　成立人工智慧公司xAI

G7國家簽署「烏克蘭長期安全保障」聲明

G7在北約峰會發表聯合宣言　矢言確保烏克蘭長期安全

烏擊落11架俄無人機　基輔連2晚遭襲

烏克蘭獲「軍備大補帖」　加入北約仍無時間表

美76歲老婦住院遭性侵　下體導尿管被摸

微軟：中國駭客入侵25個組織電郵　美國政府機構也受害

北約峰會關注台海：今日烏克蘭　明日亞洲

更多熱門

相關新聞

「手手放這裡」喵教小主人爬樓梯

「手手放這裡」喵教小主人爬樓梯

貓咪最擅長在家爬高爬低了，日本曼赤肯貓「章魚燒（たこやき）」看到小主人第一次爬樓梯，忍不住靠近指導，肉掌放在樓梯上看著小主人的小手「手要放這裡喔」，媽媽拍下可愛背影笑說「正在教如何爬樓梯」。

暴雨中撈起濕淋淋奶貓　獲救後蛻變仙氣美喵

暴雨中撈起濕淋淋奶貓　獲救後蛻變仙氣美喵

潘孟安愛貓走失　臉書發文急尋

潘孟安愛貓走失　臉書發文急尋

兩隻貓餵了母奶打架！馬麻眼神死

兩隻貓餵了母奶打架！馬麻眼神死

貓「伸喵爪幫盛水」還會控制水量

貓「伸喵爪幫盛水」還會控制水量

關鍵字：

貓島貓咪賽普勒斯貓瘟貓傳染性腹膜炎FIP

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

直擊《全明星》男星約會4年女友

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

KID「有一個白癡到處道人是非」

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面