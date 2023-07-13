BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

▲BBC當家主播艾德華茲（Huw Edwards）被證實是色情照醜聞當事人。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

BBC被爆料一名主播付錢購買青少年色情照，經過外界一周的瘋狂臆測，61歲當家主播艾德華茲（Huw Edwards）被妻子證實就是醜聞當事人。他近年負責播報多起歷史性大事件，包括女王駕崩、國葬及國王查爾斯的加冕典禮，目前已經接受停職處分，並因心理健康問題接受住院治療。

艾德華茲的妻子芙琳德（Vicky Flind）表示，丈夫「承受嚴重心理健康問題，有充分紀錄顯示，他近年一直在接受嚴重憂鬱症的治療。過去幾天的事件使得情況顯著惡化，他再次出現嚴重症狀，如今正在住院治療，在可預見的未來都會待在那裡。」

芙琳德透露，艾德華茲於上周四（6日）首次被告知相關指控，並打算等到身體狀況足夠好的時候就做出回應。她出於保護孩子的心態，以及對於丈夫心理健康的關注，代表先生發表聲明，希望外界尊重家人與相關人士的隱私。

▲艾德華茲播報多起歷史性大事件，包括王室婚禮、女王死訊及國葬、查爾斯加冕等。（圖／達志影像／美聯社）



英國《太陽報》於7日率先報導，一名母親指控某主播付錢向她17歲的孩子購買色情照，自2020年迄今已經支付逾3.5萬英鎊（約新台幣142萬元），而孩子現在已經20歲。

這篇報導在英國社會引爆瘋狂臆測，BBC隨後也宣布要求「一名男性員工」停職，並且推動內部調查。據悉，本周又有第二名匿名者針對艾德華茲提出新指控。

不過，受害者本人的律師卻對《太陽報》報導提出質疑，還在寫給BBC的信中宣稱那些文章是「垃圾」，沒有發生任何不適當或非法的事情。倫敦警察廳也表示，沒有跡象表明發生刑事犯罪，他們也沒有收到「關於這些指控的具體細節或資訊…因此目前沒有警方採取行動」。