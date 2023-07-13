對高嘉瑜施暴、偷拍！林秉樞上訴二審　今上午10時宣判

▲林秉樞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳韻如／台北報導

立委高嘉瑜2021年遭當時男友林秉樞軟禁在旅館暴打，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜勇敢出面揭發，贏得許多同情，林男被起訴8大罪嫌，一審審結判林男2年10月徒刑。全案上訴二審，高等法院將於今上午10時宣判。

高嘉瑜在2021年11月底遭媒體批露，遭到當時的男友林秉樞毆打，引發社會軒然大波，林秉樞隨即遭到檢警單位拘提，最後更被羈押，提起公訴。

一審法院調查後，發現他2021年9月間與高女視訊時，偷偷截圖留存高女9張裸照；後來他又指示女助理趁著高女上節目時留言恐嚇。誇張的是，林母告別式時，林男還在靈堂上逼高女下跪、拉扯頭髮，甚至持不雅影像、錄音檔等物品恐嚇；林秉樞還要求女助理電腦繪圖，偽造存款交易明細。

案經一審法院審理後，認定他犯傷害、竊錄、誹謗、偽造文書、恐嚇、變更他人電腦電磁紀錄、強制等7項罪名，其中傷害罪部分判刑8月、不得易科罰金，另外6項罪名共12罪則判刑2年2月，得易科罰金78萬元。

林男不服上訴二審，而高女也公開聲明無法接受判決過輕，且林男所涉私行拘禁獲判無罪，並透過檢方提出上訴，全案也將於今日審結，二審法院將於今上午10時宣判。