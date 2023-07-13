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烏克蘭獲「軍備大補帖」　加入北約仍無時間表

▲北約峰會讓烏克蘭收穫「軍備大補帖」。（圖／路透）

▲北約峰會讓烏克蘭收穫「軍備大補帖」。（圖／路透）

文／中央社維爾紐斯12日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖本週開會時稱，應讓烏克蘭在未來某個時間點加入北約，粉碎烏國立即獲邀入盟的希望，不過烏克蘭仍在峰會中取得多項實質收穫。

以下是路透社整理本次峰會對烏克蘭許下的一些重要承諾：

未獲邀入盟但障礙已移除
北約雖未立即邀請烏克蘭入盟，但確實已放棄要求烏克蘭執行所謂的「成員國行動計畫」（Membership Action Plan），實際移除烏克蘭未來入盟的一大障礙。成員國行動計畫規定加入軍事聯盟之前必須實現的目標。
新成立的「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）也在今天召開首次會議，這個新制度旨在加強烏克蘭與北約的合作。北約各國也在一份宣言中承諾，只要有需要，就會一直支持烏克蘭。

安全保障
官員表示，七大工業國集團（G7）預計公布一份國際架構，為提供烏克蘭長期安全保障鋪路，藉此強化烏克蘭對俄羅斯的防禦力，並嚇阻莫斯科未來再侵略烏克蘭。

法國飛彈
法國將加入英國行列，供應烏克蘭射程可達250公里的長程巡弋飛彈，這將使烏軍有能力深入打擊前線後方的俄軍與補給線。法國軍方消息人士告訴記者，供應烏克蘭的飛彈將取自法國軍隊現有庫存，而且數量會「相當多」。

英國戰車與彈藥
英國已表示，將提供烏克蘭70多輛戰鬥與後勤車輛、挑戰者2型（Challenger 2）戰車使用的數千發砲彈，以及一項5000萬英鎊（約新台幣20億2525萬元）的裝備維修支援方案。英國也將透過北約啟動一項計畫，以為烏克蘭軍人成立醫療復建中心。

F-16訓練
由11個國家組成的聯盟將從8月起在丹麥開始訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機，並將在羅馬尼亞設立一個訓練中心。

一旦相關國家同意供應F-16，這項訓練計畫理應能讓烏克蘭飛行員與地勤人員在明年初以前駕駛F-16作戰，但目前尚未作出相關決定。

德國愛國者飛彈系統
德國政府已敲定一項7億歐元（約新台幣242億元）的軍援烏克蘭方案，其中包括來自德國聯邦國防軍（Bundeswehr）庫存的2具愛國者（Patriot）飛彈發射器、另有40輛貂鼠式（Marder）步兵戰車，以及額外的戰車與彈藥。

挪威支援
挪威今年將加碼軍援烏克蘭25億挪威克朗（約新台幣76億元），總額將來到100億克朗。

多年計畫
北約同意將「綜合援助計畫」（Comprehensive Assistance Package）擴大成一項為期多年的計畫。烏克蘭將據此計畫獲得非殺傷性援助，目前為止承諾金額達5億歐元。

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