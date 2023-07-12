中國毒品犯罪組織遭韓警破獲　曾供應首爾大峙洞「毒品飲料」冰毒

▲南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年4月曾爆發「毒品飲料」事件，有詐騙集團在首爾特別市江南區著名「補習街」大峙洞，向國高中學生發放含有冰毒成份飲料要求試喝，之後透過電話勒索學生家長。如今，南韓警方終於破獲向該集團供應毒品與吸食毒品的犯罪組織，主要為定居南韓的中國籍人士、或是歸化南韓的中國朝鮮族，一共77人。

根據韓媒《朝鮮日報》，水原中部警察署今（12）日破獲一樁毒品犯罪，該組織今年2至6月從中國獲取冰毒（甲基苯丙胺）供貨源，並透過「投擲手法」運送至南韓各地，包括南韓國內總負責人、中間商、吸毒嫌疑犯共77人被一網打盡，其中有25人已遭拘留。

警方指出，該毒品組織的犯罪手法相當縝密，總負責人A某（36歲，中國籍）等5名中國人負責供應、運輸、販賣冰毒，他們租下住商混合公寓當作存放毒品的倉庫，A某今年3月透過手機訊息從中國毒品組織接獲指令，從忠清南道牙山市以行李箱獲取大量冰毒供應源，透過「投擲手法」販賣途徑，將2.5公斤的冰毒流散到首爾、仁川、京畿道。

所謂的「投擲手法」，即毒品供應者事先將待交易的毒品存放在置物櫃、廁所、排風扇等指定地點，接著再指示購買者在特定時間內前往取貨。

警方逮捕A某時，扣押600公克的冰毒。警方指出，A某今年3月25日曾從中國毒品組織負責人接獲指令，向首爾市江南區大峙洞的詐騙組織，提供用於製作「毒品飲料」的冰毒。

至於中間商B某（歸化為南韓籍的中國朝鮮族，50歲女性），則是從A某獲取1公斤的冰毒後，大白天在首爾市中心道路上，將毒品裝在黑色塑膠袋內，販賣給另一中間商C某，警方在C某住處發現、扣押了1公斤的冰毒。

警方也發現，B某透過販賣冰毒獲利9825萬韓元（近新台幣230萬元）。警方向法院申請扣押B某所持有的高級進口車。

此次警方所破獲的77人中，包括在南韓國內統籌毒品販賣等4名涉嫌違反犯罪團體組織最的4名中國人、中間商36人、購買以及吸食毒品者37人，其中罪嫌較重的國內負責人1人、中間商23人、毒品吸食者1人，這些人年齡介於10幾至60多歲。

►南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導 成員分工合作

►南韓新型詐騙手法！高手躲中國指示生產毒品飲料 勒索家長1億韓元