墨西哥網紅廚師「火烤鱷魚」惹議　最重恐吃9年牢飯



▲網紅廚師帕里萊羅廚師烤鱷魚。（圖／翻攝regio.parrillero IG）

圖文／CTWANT

近日墨西哥一位網紅廚師在社群上貼出燒烤鱷魚的影片，引來許多網友批評，認為他不能烤鱷魚，儘管他稱，鱷魚不是瀕臨滅絕的物種，但他現在可能因違反該國法律，最重吃9年牢飯。

據《BOL News》報導，網紅帕里萊羅（Regio Parrillero）是一名廚師，擁有78萬粉絲，近日他貼出在烤爐上火烤整條鱷魚的影片惹議，從影片中可見，鱷魚被剝皮嘴裡塞蘋果，烤好後他包成墨西哥捲餅享用。儘管帕里萊羅說，這條3.5公斤的淡水鱷不是瀕臨物種，在墨西哥和美國的某些地區算常見食物。不過還是有許多觀眾看了憤怒，有人認為，他不該吃爬蟲動物。

▲帕里萊羅吃鱷魚肉。(圖／翻攝YouTube頻道Regio Parrillero）

有些人還對帕里萊羅的行為表示擔憂，因為根據墨西哥聯邦刑法第420條，威脅生物多樣性並殺死鱷魚者，最重會處9年徒刑，這隻莫雷特鱷魚，是墨西哥的保護物種。據了解，該品種鱷魚因被人大量捕獵，取下牠的鱷魚皮而瀕臨絕種。帕里萊羅是如何獲得鱷魚的目前不清楚。

隨著爭議延燒，帕里萊羅也在IG發文再澄清，他取得的鱷魚沒有滅絕危險，皮可以用來製作鞋子、袋子或其他東西，肉能供人類食用，「在世界其他地方，要油炸燒烤都可以，只要跟我一樣合法購買」，他解釋，因為鱷魚頭的皮膚去不掉，尺寸又很小，所以他才會用此方式呈現，他對這食譜感到高興，因為這是新的食物，他也感謝大家的評論，但希望不要進行言語暴力。

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