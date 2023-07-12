明天就要選總理！泰選委會出招「擋大熱選將」　皮塔議員職責恐凍結

▲泰國前進黨黨魁皮塔是下一任泰國總理的熱門人選，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國國會將在13日舉行上下議院聯席會議，投票選出新一任總理，但選舉委員會卻在12日指出，由於前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）此前被指控涉嫌在競選期間持有媒體公司iTV，因此委員會建議憲法法院暫停皮塔的國會議員職責，直到裁決發布為止。

據美聯社等外媒報導，泰國此前舉行國會眾議院選舉，皮塔所在的前進黨拿下500個席次中的151席成為最大黨，預計將與其他7個黨結盟組成聯合政府，而皮塔則被前進黨提名為總理候選人，出線機率極高。

然而，皮塔不久後卻被踢爆在選舉期間持有媒體公司iTV股份共4萬2000股，然而泰國憲法明確禁止擁有媒體股份的候選人競選公職，因此選委會指出，當局將把此案移交給憲法法院，以裁決皮塔是否違反競選法，同時建議法院暫停皮塔的國會議員職責。

報導稱，相關罪名一旦成立的話，那皮塔恐將面臨最高3年的監禁，或高達6萬泰銖（約新台幣5.37萬元）的罰款，或兩者兼施，另外前進黨在5月勝出的選舉也會被判無效，以至於必須進行新一輪選舉。

皮塔曾在選前解釋，他手中的iTV股份是其父親所有，父親過世後，股份轉變成家族遺產基金，而他也曾向反腐敗委員會報備其遺產管理人身份，更何況iTV早在10多年前就已停止運作。

不過，路透社指出，由於選委會檢舉的內容僅針對皮塔的眾議員身分，因此皮塔13日競選總理的資格不會被剝奪，因為相關職位不必由議員擔任。