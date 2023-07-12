東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

▲烏克蘭反攻收復失地，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍方11日證實，烏俄雙方在東部與東南部發生了激烈戰鬥。當地是烏克蘭奪回被俄羅斯佔領土地的主要戰場，而烏軍也成功擊退了敵人數十次的襲擊，正在收復失地。軍事分析家也指出，烏克蘭如果按目前的速度前進，只需要4個月的時間就能收復失地。

據路透社報導，烏克蘭總參謀部發言人科瓦廖夫（Andriy Kovaliov）表示，軍隊在巴赫穆特（Bakhmut）以北的2個城鎮附近擊退了俄方的進攻，還控制了巴赫穆特附近的高地，讓烏軍有能力向巴赫穆特發動攻擊。

烏克蘭也指出，烏軍已在向亞速海推進的早期階段奪回一組村莊，以切斷俄羅斯連接烏克蘭東部和克里米亞半島的陸路橋樑。烏克蘭將軍塔那夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）也證實，如今的戰鬥十分激烈，他的部隊共擊退了敵軍27次的攻擊，預計在24小時內讓俄方折損數百兵力。

烏克蘭軍事分析家赫拉布斯基（Serhiy Hrabskyi）透露，烏克蘭向海岸推進的進展十分順利，目前烏克蘭已投入約25%的資源，考慮到俄羅斯的防禦準備和廣泛的地雷佈設，烏克蘭如果按這種速度前進，只需要4個月的時間就能收復失地。

不過報導稱，雖然烏克蘭在反攻中有所斬獲，但戰爭在持續了500多天後，俄羅斯還是控制了烏克蘭大面積的土地。報導估計，烏克蘭如今被俄國佔領的領土約有17%。俄羅斯國防部也聲稱，其軍隊已擊退烏克蘭在頓內茨克（Donetsk）多達9次的進攻。