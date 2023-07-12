　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰坦號像箭一樣垂直下墜　專家曝恐懼71秒：5人意識到即將內爆

▲▼泰坦號（Titan）近照。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰坦號下水後失聯，研判發生災難性內爆，造成5人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」6月18日失聯後，研判發生內爆，導致5人罹難。西班牙水下專家馬汀（José Luis Martín）推測，泰坦號出現故障後開始朝海底墜落，像箭一樣垂直下墜，5名罹難者可能在爆炸發生前的48秒至71秒，就意識到即將發生內爆。

紐約郵報報導，馬汀依據經驗詳細推測泰坦號失事過程，認為泰坦號出現電氣故障，造成潛水器失去推力，在沒有推力的情況下，乘客與操作員約400公斤的重量會集中在靠近觀察口的前端，破壞泰坦號縱向穩定性。

馬汀研判，致命事故就發生水深約5500英尺（約1676公尺）處，「潛水器開始向海底墜落，控制與安全功能受損，無法再進行操作」，海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush）無法啟動緊急槓桿降低重量返回水面，泰坦號改變位置，「像箭一樣垂直下墜」，因為舷窗處的乘客重量使潛水器失去平衡。

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲泰坦號採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計。（圖／路透）

馬汀相信，這一切都發生在48秒至71秒的自由落體過程中，「每個人都擠成一團，想像一下那種恐怖、畏懼、痛苦，就像一部恐怖片」。在這段期間，泰坦號上的5人意識到情況的嚴重性，且整個過程中身處黑暗環境中，「很難想像他們在那一刻經歷了什麼」。

馬汀進一步提到，隨著泰坦號沉入海底深處，船體承受突然增加的水下壓力，導致潛水器的碳纖維船體在水深9000英尺處受到強大壓縮，「船體收縮速度，與使用丙烯酸材料製作的舷窗收縮速度不同，導致細微裂縫，進而發生內爆」。由於內爆速度極快，5人瞬間死亡。

目前正式調查報告尚未公布，上述僅為專家個人看法，不過船體結構問題被認為是造成內爆的原因之一。維吉尼亞理工大學海洋工程教授布里佐拉（Stefano Brizzolara）表示，船體耐壓外殼可能存在缺陷，可能在巨大壓力下裂開，很難說是什麼原因造成這種情況下的結構破壞，但任何微小材料、幾何缺陷、法蘭連接錯位等因素都可能引發結構性塌陷。

布里佐拉也說，碳纖維非常容易出現可能的缺陷，與其他材料相比更加脆弱，且在極深之處，任何微小的洩漏，都將使水以每小時620英里的速度湧入，可瞬間奪走所有人性命。

自從事故發生以來，海洋之門拒絕發表任何評論，暫停所有探險商業營運。部分的人認為，執行長拉許對安全的鬆懈態度可能導致事故發生。

▼海洋之門執行長拉許（左）也是罹難者之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼海洋之門執行長拉許（左）疑似在設計泰坦號時偷工減料，才導致慘劇發生。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／黃子佼自殘後首發聲！
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

想入盟很過分嗎？澤倫斯基批北約「挺烏卻未邀加入」：空前而荒謬

極端高溫多可怕？專家曝「中暑警訊」嚴重恐要命　咖啡因是禁忌

天氣熱男童1小時內「狂喝6瓶水」　昏迷垂死爸媽嚇：看起來像中毒

炎夏車內溫度恐飆2倍　外媒曝「這5類物品」千萬不要放車上

猥褻韓男埋伏女廁「虐殺」女站務員！二審判無期徒刑：須與社會隔離

泰坦號像箭一樣垂直下墜　專家曝恐懼71秒：5人意識到即將內爆

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

想入盟很過分嗎？澤倫斯基批北約「挺烏卻未邀加入」：空前而荒謬

極端高溫多可怕？專家曝「中暑警訊」嚴重恐要命　咖啡因是禁忌

天氣熱男童1小時內「狂喝6瓶水」　昏迷垂死爸媽嚇：看起來像中毒

炎夏車內溫度恐飆2倍　外媒曝「這5類物品」千萬不要放車上

猥褻韓男埋伏女廁「虐殺」女站務員！二審判無期徒刑：須與社會隔離

泰坦號像箭一樣垂直下墜　專家曝恐懼71秒：5人意識到即將內爆

挺郭派就想換掉侯友宜　朱立倫斥：絕不換侯卡侯、提案都是幫侯

夏季食物中毒「這2隻菌」最兇！食藥署籲食材煮熟防中毒

想買1股台積電！他手滑變1張　月薪3萬散戶嚇呆急籌錢：芭比Q了

快訊／黃子佼自殘後首發聲！　「對曾傷害過的人致歉」：配合司法調查

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷鄰兵頭部　十軍團：將依法懲處

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

弟弟過斑馬線無人禮讓　見駕駛停下揮手道謝2次

國際熱門新聞

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是髮色惹的禍

美國更新對台旅遊建議「國家」字眼消失

阿公求婚高中戀人　自備老花眼鏡唸誓詞

變態男當街「硬上牛」　竟爆是人獸交慣犯

等待通膨數據　美股飆317點

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

即／北韓試射彈道飛彈！才剛嗆擊落美偵察機

罵議員「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

男子太愛數學　女友吃醋「逼選一個」

克宮：密切關注北約峰會　瑞典加入必回應

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

Threads吸走用戶！　推特流量崩掉11％

更多熱門

相關新聞

影像曝　泰坦號殘骸在鐵達尼船頭前方

影像曝　泰坦號殘骸在鐵達尼船頭前方

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titanic）6月18日下潛後失聯，研判發生內爆，5名乘客全數罹難。最新海底地圖顯示，其殘骸就散落在鐵達尼號船頭的右舷側，儘管沒有附上比例尺，仍能夠看出災難發生時兩者距離多麼接近。

泰坦號乘客最後一刻「漆黑中聽音樂」

泰坦號乘客最後一刻「漆黑中聽音樂」

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

泰坦號碎片近照曝！　發現疑似人體遺骸

泰坦號碎片近照曝！　發現疑似人體遺骸

快訊／泰坦號「疑似人體遺骸」找到了

快訊／泰坦號「疑似人體遺骸」找到了

關鍵字：

泰坦號鐵達尼號內爆失事

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面