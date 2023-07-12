　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲跨性別網紅遭男友虐殺！　酸液溶屍「砍頭、撕皮膚當紀念」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 諾亞在男友家中遭殺害、毀屍。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞發生一起驚悚命案，一名18歲跨性別網紅失聯近3周後被發現已經死亡，遭男友毆打致死，且僅留下頭部和一塊有蝴蝶紋身的皮膚「作紀念」，其他部位則以酸溶解，遺體被尋獲時已經無法辨認。

根據《每日星報》，跨性別少女諾亞（Noa Milivojev）來自塞爾維亞科維利（Kovilj），母親波巴（Boba Milivojev）說明，女兒非常迷戀33歲男友奧格寧（Ognjen Dabetic），她曾禁止女兒去首都貝爾格勒（Belgrade）找他，但諾亞不聽勸，「奧格寧只要傳一個字『來』，她就會立刻趕到」。

波巴察覺女兒遭男友虐待，6月17日失聯當天也曾要求諾亞不要去見他，「我哭著求她、告訴她，『不要走，他不尊重妳，甚至還打妳』，但她不聽」。她最後一次和女兒通電話時，諾亞對她說，「我愛我的奧格寧，我要去找他，我願意把生命交給他」，未料一語成讖。

奧格寧已經承認，毆打諾亞致死後以屠刀將頭部砍下，還撕下一塊有蝴蝶紋身的皮膚留作紀念，聲稱原因是「我愛她」，接著將屍體以酸溶解，再將屠刀丟進河裡滅證。據報他殺害諾亞不久後，還曾上網Google「處理屍體最好的方法」。

諾亞生前經營TikTok等社群平台，最後更新就停留在6月17日。她僅剩的遺骸包括牙齒和頭髮，現已交還家人。奧格寧則被控謀殺，正等待審判。

ET快訊
台版柬埔寨虐死3人　「S姊」求原諒：1人賠5千
林襄東區逛街搭警車！　畫面曝光
「惡魔重機」被擊落！　騎士慘死
快訊／陳致中遭指「特權坐牢」　陳水扁批：又不是三歲小孩
台大營隊「金魚倒進果汁機」！要按榨汁鍵　高一生嚇哭
北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網出征飯桶系：搞到員工失業爽了吧
快訊／熱炒店停業道歉　今起僅提供訂位客人用餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

26歲男模動陰莖增大術　5年後痛到險輕生！植入物「體內裂成碎片」

他衝普丁盟友辦公室「潑糞」抗議　白俄藝術家離奇死在獄中

舌頭長出「滿滿綠毛」驚人照片曝光　64歲男急求醫

北韓射洲際飛彈高度達6千公里　飛74分鐘「破紀錄」！尹錫悅急召NSC

「女生青春比男珍貴」　戀愛專家勸窮男當單身狗：沒錢不要談戀愛

18歲跨性別網紅遭男友虐殺！　酸液溶屍「砍頭、撕皮膚當紀念」

泰外長證實與翁山蘇姬會面　遭軍政府囚禁2年「首次見到外國高官」

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

吃貨達人初嘗「清蒸藤壺」　拿鉗子撬開吃：味道像蟹肉

26歲男模動陰莖增大術　5年後痛到險輕生！植入物「體內裂成碎片」

他衝普丁盟友辦公室「潑糞」抗議　白俄藝術家離奇死在獄中

舌頭長出「滿滿綠毛」驚人照片曝光　64歲男急求醫

北韓射洲際飛彈高度達6千公里　飛74分鐘「破紀錄」！尹錫悅急召NSC

「女生青春比男珍貴」　戀愛專家勸窮男當單身狗：沒錢不要談戀愛

18歲跨性別網紅遭男友虐殺！　酸液溶屍「砍頭、撕皮膚當紀念」

泰外長證實與翁山蘇姬會面　遭軍政府囚禁2年「首次見到外國高官」

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

7／16-7／30免費升級清酒鍋底！東區新開幕頂級涮涮鍋　全程提供桌邊服務

快訊／邀學者談居住正義　民進黨高層：密切注意「716」

培育台南射箭運動選手　陳亭妃爭取國際標準射箭場

有洋蔥！老爸國道上突昏迷　34歲兒急靠路肩「跪地CPR」救父

屏東「檸檬海鹽磚」秒做檸檬水　RedBull蜜桃草莓甜過炎夏

雷雨狂下！大溪樹木倒塌...險壓傷騎士行人　驚險畫面曝光

殺警犯易寶宏外役監爽服刑年底還能假釋！矯正署：不能假釋了

巫苡萱突曬「上空露點照」！　嚇壞一排藍勾勾：我看了什麼

26歲男模動陰莖增大術　5年後痛到險輕生！植入物「體內裂成碎片」

柬埔寨豬仔被囚1年逃回台！　男曝「火烤、電燒」超恐怖經歷

員林市「圓林園」公廁遭變態挖洞硬上　阿伯目睹嚇傻

國際熱門新聞

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是髮色惹的禍

美國更新對台旅遊建議「國家」字眼消失

阿公求婚高中戀人　自備老花眼鏡唸誓詞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

變態男當街「硬上牛」　竟爆是人獸交慣犯

等待通膨數據　美股飆317點

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

即／北韓試射彈道飛彈！才剛嗆擊落美偵察機

罵議員「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉

泰坦號垂直下墜　5人意識到即將內爆

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

男子太愛數學　女友吃醋「逼選一個」

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

天氣熱　男童1小時狂喝6瓶水中毒垂死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面