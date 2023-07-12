26歲男模動陰莖增大術　5年後痛到險輕生！植入物「體內裂成碎片」

▲ 陰莖增大術可能帶來嚴重副作用。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多男性對陰莖外型不滿，美國一名男模接受植入手術將陰莖增大，5年後卻發現植入物在體內碎裂，造成難以忍受的疼痛。還有一名退役軍人不僅手術失敗，還導致他的生殖器畸形，最後又花費超過25萬英鎊（約新台幣1011萬元）二度手術。

《每日郵報》報導，過去從事模特兒的男子傑克森（Emmanuel Jackson）2013年獲得免費將Pneuma植入物植入陰莖的手術機會，當時僅26歲，術後復原相當順利，5年後檢查卻發現，植入物在他體內裂成碎片，漂浮在他的皮膚下，帶來的嚴重疼痛甚至導致他企圖輕生。

猶他州46歲退役軍人馬特（Matt）則是不滿意陰莖微微左彎，決定花1.25萬英鎊（約新台幣50.5萬元）做Pneuma植入手術來解決，未料2019年9月手術失敗，為他帶來「毀滅性」傷害，5個月後不得不二度手術取出植入物。

他坦言，第一次手術過後他的陰莖比以前更畸形，讓他感覺就像《科學怪人》裡法蘭克斯坦的怪物，令他極度痛苦且迷茫，女友還說他的陰莖「感覺像牛排刀」。他形容，「感覺就像植入一根掃帚柄。我每天晚上都痛苦地在公寓裡踱步，覺得自己無法和愛人發生關係，感覺疏離、完全被孤立」。

且手術後腫脹與疼痛感沒有逐漸消失，反而愈來愈嚴重，甚至腫到他的護士女友必須幫他從陰莖抽出230毫升的液體。且植入物取出後問題尚未解決，因為手術在陰莖上留下疤痕，限制血液流動，讓他無法勃起，因此痛苦不堪，飛遍全球尋找整形外科醫師，所幸現在看起來「還行」，彎曲的問題也一併解決。

外科醫生警告，Pneuma植入物可能有危險副作用，嚴重情況下，覆蓋植入物的陰莖皮膚可能壞死或死亡，「這是一種嚴重併發症，需要立即關注，可透過移除植入物控制感染，防止進一步的組織損傷。」

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