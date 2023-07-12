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球場看比賽天外飛來酒瓶　23歲女球迷被砸中「割破頸動脈」慘死

球場看比賽天外飛來酒瓶　23歲女球迷被砸中「割破頸動脈」慘死。（圖／翻攝自Twitter）

▲女球迷被酒瓶砸中死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲女子加布里埃拉(Gabriela Anelli Marchiano)近來前往當地足球場時，由於雙方球迷發生鬥毆事件，人卡在入口處時，被對方陣營球迷丟來的酒瓶砸中脖子，導致頸動脈破裂，就醫搶救後仍不幸身亡。

事件8日晚間發生在聖保羅市當地足球場安聯公園(Allianz Parque)，23歲女子加布里埃拉與朋友一同到場，要為支持的帕梅拉斯(Palmeiras)球隊應援時，雙方球迷卻發生嚴重衝突，導致她與眾多球迷都無法入場，警方還使用催淚瓦斯疏散暴動人群。

正當加布里埃拉被卡在入口處時，突然被一個碎酒瓶砸中頸部，立即昏倒在地上，現場許多民眾趕緊上前幫忙，後來被緊急送醫治療，2天後仍被宣告身亡。

警方根據現場目睹民眾提供線索，逮捕砸酒瓶的26歲男子聖地牙哥(Leonardo Santiago)，並指控犯下殺人罪。聖地牙哥坦承，支持佛朗明哥隊(Flamengo)的他當時和敵隊球迷起衝突後扔了酒瓶，但否認有想要傷害人的意圖。

死者爸媽傷心表示，女兒因為從小身體不好，長年與心臟、腎臟和肺部等疾病奮戰，支持帕梅拉斯隊一直是她人生中最熱愛的事情，沒想到最後不是死於疾病，而是被一個酒瓶殺死。

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