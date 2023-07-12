快訊／北韓發射長程導彈！　日防衛省：10時13分將墜日經濟海域外

▲北韓最高領導人金正恩先前曾帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（12）日上午朝日本海（東海）發射彈道飛彈，日本防衛大臣濱田靖一表示，該枚飛彈預測將於上午11時13分（台灣時間上午10時13分）墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，距韓半島（朝鮮半島）以東約550公里，從飛彈落海的時間點估算，此次北韓有可能試射洲際彈道飛彈（ICBM）。

根據日媒《NHK News》、《讀賣新聞》，稍早日本海上保安廳於12日上午10時3分（台灣時間上午9時3分）援引防衛省的資料，表示北韓很有可能發射彈道飛彈，而南韓聯合參謀本部也於上午10時7分發表相關消息。

日本海上自衛隊退休將領香田洋二認為，北韓從上午10時以前發射飛彈，然而經過30分鐘後卻仍無彈頭墜落的消息，從全國瞬時警報系統（J-Alert）未響起的狀況來看，北韓並非從低軌道發射飛彈越過日本上空，而是採高角度發射，因此研判此次發射的飛彈很有可能是洲際彈道飛彈。

目前出訪歐洲的日本首相岸田文雄在北韓發射飛彈後，旋即指示軍方蒐集相關情報，確保飛行器和船隻的航行安全。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早又補充，北韓12日上午10時從平壤發射長程彈道飛彈。

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