　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天氣熱男童1小時內「狂喝6瓶水」　昏迷垂死爸媽嚇：看起來像中毒

▲▼男童,喝水,解渴。（示意圖／達志影像）

▲男童因為大量喝水差點喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州10歲男童喬丹(Ray Jordan)在哥倫比亞遊玩時，由於天氣炎熱1小時內連續喝了6瓶水，結果喝完水一段時間後突然出現中毒現象昏迷，差點因此喪命。

母親史黛西(Stacy Jordan)表示，他們4日國慶假期期間全家人一同到哥倫比亞旅遊，兒子竟然因為喝太多水發生水中毒現象，「當時他和表兄弟們繞著房子跑來跑去，我們沒有注意到他喝了多少的水，後來才發現他在晚上8時30分到9時30分之間一共喝了6瓶水」。

父親傑夫(Jeff Jordan)表示，大約晚上10時30左右，兒子突然無法控制自己的頭、手臂或任何身體部位，「他的行動功能消失了，看起來好像中毒或是喝醉，不像正常人」。

爸媽趕緊把喬丹送去兒童醫院，發現他因為短時間攝取過多水量，腎臟一時之間無法負荷，導致血液中的鈉含量嚴重過低，而出現水中毒症狀。史黛西表示，「醫生給了他一些東西要讓他盡可能地排尿，以排出體內大量的液體，因為他的大腦周圍很腫脹才會導致頭痛」。

幸好在經過約8小時的治療後，喬丹已甦醒並逐漸恢復健康，恐怖經驗讓這對夫妻提醒大眾，炎熱天氣要注意孩子交替喝水和運動飲料的重要性，因為運動飲料中的電解質不會稀釋血液中的鈉含量，「我們從來沒有想過，原來喝太多水是很危險的」。

ET快訊
快訊／黃子佼自殘後首發聲！
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙灘發現腐爛無頭屍「死者年齡只有3歲」　遊客嚇：看起來像娃娃

球場看比賽天外飛來酒瓶　23歲女球迷被砸中「割破頸動脈」慘死

比基尼辣妹活春宮！沙灘上「激情交疊」　被當地大媽怒用拖鞋巴頭

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

男假扮醫生9年成功和「15名富家女結婚」　英文講太爛被揭穿

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

22歲女兒上班遲到1小時挨罵　父親爆氣飆雇主：她晚上睡不好

東、南部激戰中！烏退敵27次順利反攻　專家：收復失地只要4個月

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

想入盟很過分嗎？澤倫斯基批北約「挺烏卻未邀加入」：空前而荒謬

極端高溫多可怕？專家曝「中暑警訊」嚴重恐要命　咖啡因是禁忌

天氣熱男童1小時內「狂喝6瓶水」　昏迷垂死爸媽嚇：看起來像中毒

炎夏車內溫度恐飆2倍　外媒曝「這5類物品」千萬不要放車上

猥褻韓男埋伏女廁「虐殺」女站務員！二審判無期徒刑：須與社會隔離

泰坦號像箭一樣垂直下墜　專家曝恐懼71秒：5人意識到即將內爆

挺郭派就想換掉侯友宜　朱立倫斥：絕不換侯卡侯、提案都是幫侯

夏季食物中毒「這2隻菌」最兇！食藥署籲食材煮熟防中毒

想買1股台積電！他手滑變1張　月薪3萬散戶嚇呆急籌錢：芭比Q了

快訊／黃子佼自殘後首發聲！　「對曾傷害過的人致歉」：配合司法調查

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷鄰兵頭部　十軍團：將依法懲處

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是髮色惹的禍

美國更新對台旅遊建議「國家」字眼消失

阿公求婚高中戀人　自備老花眼鏡唸誓詞

變態男當街「硬上牛」　竟爆是人獸交慣犯

等待通膨數據　美股飆317點

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

即／北韓試射彈道飛彈！才剛嗆擊落美偵察機

罵議員「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

男子太愛數學　女友吃醋「逼選一個」

克宮：密切關注北約峰會　瑞典加入必回應

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

Threads吸走用戶！　推特流量崩掉11％

更多熱門

相關新聞

美：逼台開發生物戰劑報導「無事實根據」

美：逼台開發生物戰劑報導「無事實根據」

台灣國軍被指遭美國施壓開發生物戰劑，台灣總統府、國防部、外交部，乃至美國在台協會（AIT）隨後迅速澄清此為假新聞。美國國務院11日也反駁相關報導毫無事實根據，強調美國全面遵守「禁止生物武器公約」，絕不會擁有，或支持任何一方擁有類似武器。

美國更新對台旅遊建議「國家」字眼消失

美國更新對台旅遊建議「國家」字眼消失

香港國安法實施3周年　美延長對港緊急狀態

香港國安法實施3周年　美延長對港緊急狀態

洪水淹沒佛蒙特首府　水壩全滿瀕洩洪邊緣

洪水淹沒佛蒙特首府　水壩全滿瀕洩洪邊緣

澤倫斯基：已得知「烏克蘭將加入北約」

澤倫斯基：已得知「烏克蘭將加入北約」

關鍵字：

水中毒喝水Ray Jordan南卡羅來納州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面