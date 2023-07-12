舌頭長出「滿滿綠毛」驚人照片曝光　64歲男急求醫

▲男子的舌頭明顯變成綠色。（圖／翻攝自新英格蘭醫學期刊）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州一名64歲男子的舌頭明顯變成綠色且「長毛」，尋求醫師協助，這起個案近期被刊登在《新英格蘭醫學期刊》上。在醫師的建議下，他每天使用牙刷輕輕清潔舌頭4次，半年後這狀況才消失。

紐約郵報報導，這名64歲男子在舌頭出狀況後求醫，經醫師診斷為毛舌（Hairy Tongue），不過這並非真的長出毛髮，而是一種暫時性口腔狀況，也就是舌上絲狀乳頭呈絨毛狀增生，容易被細菌、酵母菌、菸草、食物等其他物質所染色。

這情況通常是由口腔衛生不良所引起，通常發生在40歲以上成年人身上。美國口腔醫學會表示，這些毛可能會呈現棕色、白色、綠色或粉紅色，取決於特定原因或漱口水、糖果等其他因素。

儘管尚不清楚這名男子吸菸已有多久時間，但他才剛服用完治療牙齦感染的抗生素療程。依據WebMD網站，服用抗生素會改變細菌數量及類型，從而破壞口腔微生物平衡，導致細菌聚集。

報導指出，醫師並未具體說明患者的狀況，是由於吸菸、服用抗生素或是兩者都有所引起。男子在醫師的建議下，每天使用牙刷輕輕清潔舌頭4次，在半年之後，這些「毛髮」全數消失。