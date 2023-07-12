前俄軍艦長晨跑遭連開4槍殺害！　槍手疑用「慢跑APP」追蹤路線

▲ 日茨基用APP記錄慢跑路線，且設為公開。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯前潛艇指揮官、現任動員官員日茨基（Stanislav Rzhitsky）被控向烏克蘭發動飛彈攻擊，因此被列入戰犯黑名單，10日晨跑時遭人連開4槍殺害，終年42歲。警方已經逮捕一名64歲男嫌，疑似用慢跑APP追蹤日茨基後犯案，目前動機不明。

綜合《衛報》及《太陽報》，日茨基10日清晨在南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）的奧林匹克體育中心附近公園慢跑時，遭一名身分不明的槍手持馬可洛夫手槍（Makarov pistol）連開多槍，胸部及背部被子彈擊中，當場死亡。

俄國聯邦安全局（FSB）11日宣布，64歲男子德奈申科（Sergei Denisenko）因涉嫌襲擊日茨基被捕。與安全部門有關的Telegram頻道Baza指出，日茨基將跑步APP Strava上的個人頁面設為公開，當局認為，兇嫌可能利用 Strava追蹤他的慢跑路徑後犯案，因為他經常跑同一條4英里長的路線。

安全部隊破窗進入圖阿普謝市（Tuapse）一棟房屋，發現德奈申科以半裸之姿，僅穿著內褲蜷縮在廚房地板上，逮捕過程中也搜出一把帶有消音器的手槍，推測就是殺害日茨基的凶器，動機仍在調查。

日茨基曾擔任俄國海軍以克拉斯諾達爾市命名的潛艇「克拉斯諾達爾號」指揮官，死亡當時則是該市市政府動員部門副部長。

烏軍11日在Telegram指控，日茨基曾指揮一艘潛艇，而這艘潛艇於去年7月對烏克蘭城市文尼察（Vinnytsia）發動飛彈攻擊，造成23名平民死亡。因此有人認為，日茨基的死是烏克蘭為了報復而策劃。

但日茨基的父親向Baza聲稱，兒子在俄國入侵烏克蘭前的2021年12月就離開軍隊。他的密友也向俄國獨立電台Dozdh表示，他在戰爭開打前就退役。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）未聲稱對本案負責，卻發文分享一連串案情細節，包括確切案發時間是在清晨6點，且因當時在下雨，公園沒有目擊者。但GUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）後來聲明堅稱，烏克蘭與這起事件無關。