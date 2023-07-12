極端高溫多可怕？專家曝「中暑警訊」嚴重恐要命　咖啡因是禁忌

▲ 洛杉磯民眾撐傘遮陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球各地高溫炎熱，美國西南部將迎來又一周酷暑，亞利桑那州人口密集區高溫警報延長到周末，鳳凰城有望追平甚至打破1974年夏天連續多天超過43度的紀錄，美墨邊境已有10人因此死亡。為避免中暑導致嚴重傷害，《美聯社》訪問多名專家，帶您了解熱疾病的警訊、出現症狀時如何應對及哪些族群風險較高。

●認識徵兆

熱衰竭（Heat Exhaustion）與中暑（Heat stroke）症狀包括大量出汗、頭暈、抽筋和嘔吐，專家認為，這類疾病未來將愈來愈常見。

中暑是與高溫有關的疾病中最嚴重的，當人體失去排汗功能時就會發生。體溫上升至攝氏39度（含）以上時，皮膚會變得又紅又熱，脈搏加快，出現頭痛、噁心、神智不清甚至昏厥。

新墨西哥大學急診醫師費林（Jon Femling）說明，人體會向皮膚輸送血液，試圖以此降溫；呼吸加快會加速液體流失，導致脫水，鈉、鉀等重要電解質也會因流汗流失，首先是肌肉疲勞，再來可能開始出現器官損傷，腎臟、脾臟無法作用，更嚴重的狀況下會傷及大腦。

察覺他人中暑的跡象非常重要，因為精神狀態改變可能導致人們沒有意識到自己的身體狀況。

老年人、兒童和本身有健康問題的族群在高溫下較為脆弱，而在極端高溫天氣下，心臟衰竭是最常見的死因之一，因為心臟必須消耗額外的能量。

▲ 義大利羅馬遊客在陰影下躲避陽光。（圖／路透）

●如何緩解

中暑時除了打急救電話，也可嘗試用濕布或冷水澡降低體溫。

至於熱衰竭發生時，身體會變得又冷又濕，症狀包括大量出汗、噁心、抽筋、虛弱及昏厥，最好的方法就是移動到涼爽的地方，解開衣服和喝水。

衛生官員指出，一般來說待在室內、尋找有冷氣的建築、喝比平常更多的水可避免疾病，咖啡因和酒精是禁忌，少量多餐也有幫助。

▲ 芬蘭民眾曬日光浴。（圖／路透）

●深入研究

亞利桑那州立大學研究人員利用特殊人體模型ANDI，正研究極端高溫對人體的影響，以及炎熱天氣致命的原因。永續發展學院副教授瓦諾斯（Jenni Vanos）說明，他們的研究「聚焦了解人體對長時間極端高溫的反應，以及我們能夠做些什麼」。

他們還研發一種「溫室」，可模擬全球各地熱曝曬情境，溫度可達攝氏60度，還可控制風及太陽輻射，環境中的短波及長波輻射也可測出城市特定地點、一個表面或一個人的溫度會升高多少。

瓦諾斯指出，在極端高溫條件下，城市環境中真正能夠被改變的是樹蔭，「在鳳凰城或任何陽光充足的炎熱地區，陰影是能降低人體整體熱負荷的關鍵因素。」