美國務院更新對台旅遊建議　「國家」字眼消失！全換成台灣

▲美國國務院官方網站7月11日更新對台灣旅遊警示，刪除2處「國家」（country）字眼。（圖／翻攝自travel.state.gov）

記者張寧倢／綜合報導

美國國務院官方網站11日更新對台灣旅遊建議（Travel Advisory），同樣保持在與去年10月更新時的第1級「常規預防措施」，但原先文中提及2處「國家」（country）的字詞，現已替換為「台灣」（Taiwan）。

美國國務院領務局網站11日對台灣的旅遊警示進行「定期檢視與微幅修正」，並重新發布最新版本建議，但仍然與前一次2022年10月24日更新時一樣，將台灣列為最安全、最寬鬆的第1級別「常規預防措施」（Exercise Normal Precautions），未調整警示級別。

在網頁說明的部分，去年版本原先建議民眾進入「國家資訊網頁」（country information page）查詢更多旅遊資訊，以及建議可查閱台灣的「國家安全報告」（Country Security Report），同時附上相關連結。

然而，最新版本的說明中這兩處「國家」（country）的字眼已經刪除，並替換成台灣。文中建議閱讀「台灣國際旅遊資訊」（Taiwan International Travel Information），並可查看「台灣安全報告」（security report for Taiwan）。

實際點進「台灣安全報告」連結後，可進入到美國國務院轄下海外安全諮詢委員會（OSAC）網站，標題為台灣國家安全報告（Taiwan Country Security Report），與領務局網站不同，現仍保留著國家字眼。

▲美國國務院轄下海外安全諮詢委員會（OSAC）網站仍寫著「台灣國家安全報告」（Taiwan Country Security Report）。（圖／翻攝自osac.gov）

此前，美國國務院於去年10月24日將對台旅遊警示從先前的第3級「三思而後行」（Reconsider Travel），調降至最低的第1級「常規預防措施」，建議赴台美國公民只需保持一般性注意自身安全即可。