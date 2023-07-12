危險還在後頭！洪水淹沒佛蒙特首府　上游水壩全滿瀕洩洪邊緣

▲河水氾濫已淹沒道路、橋梁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

夏季風暴降下「千年一遇」暴雨，造成紐約州與佛蒙特州「災難性洪災」，當前佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）上游的水壩，水位已達最大限值，情勢相當危險。

萊茨維爾水壩（Wrightsville）距離蒙特佩利爾約4英里（6.4公里），目前水壩內水位已積滿至最大限值需要進行洩洪，但此時街道上早已淹滿髒水，水高淹沒車頂，人們出門必須透過獨木舟，而且河流早已氾濫成災，若水壩再排出更多水量，將會讓情況更糟。

▲▼人們只能靠獨木舟、立槳在水面通行。（圖／路透）

夏季風暴在上周末帶來發生機率相當於千年一次的大暴雨後，紐約州和佛蒙特州成了水鄉澤國，當局更警告佛蒙特州南部的洪水已威脅居民生命，瞬間龐大的雨量更會將情勢惡化成洪災氾濫。

氣候專家表示，全美近年來愈趨頻繁和嚴重的氣候現象，正是人類加劇全球氣候變遷的症狀。位於美國東北的蒙特佩利爾浸泡在水中的同時，南方佛州的沿海溫度也已上升至攝氏32度，德州則因被熱穹（heat dome）壟罩而酷熱難耐，高達攝氏49度的熱浪侵襲著加州的沙漠地帶。

▲水深幾乎將車輛滅頂。（圖／路透）

過去幾天裡，美國東北部大部分地區包括紐約州、麻州、康乃狄克州都經歷了200毫米雨量的暴雨。

佛蒙特州州長史考特11日表示，「毫無疑問，我們在整個佛蒙特州經歷的洪水是歷史性而且是災難性的。」蒙特佩利爾管理者福瑞瑟（William Fraser）在臉書發文，目前高速公路關閉導致撤離困難甚至幾乎不可能，因此他呼籲市區內8000名居民，準備好移往更上層樓層，示意淹水水位可能再加高。