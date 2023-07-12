「最強吹哨者」劈3女直擊！　開房像演諜報片

圖、文／鏡週刊

前永豐銀行總經理張晉源曾踢爆永豐金集團涉弊，被稱為是史上層級最高的吹哨者，之後，他與前立委黃國昌一同創立「社團法人台灣公益揭弊者暨吹哨者保護協會」，高舉正義大旗，但已婚的他卻驚傳周旋於3名昔日女部屬之間。

▲6月28日16：46，張晉源（左）和A女（右）在女方處所前聊天。（圖／鏡週刊提供，下同）



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▲黃國昌（右）2019年底以時代力量立委身分，針對「揭弊者保護法」相關議題召開記者會，找來揭發永豐金涉詐貸案的A女李小姐（左）現身說法。

本刊多次直擊，張會帶其中2女至汽車旅館休息，他也經常流連另名美魔女的處所至深夜才回家，並在大街摟對方的腰，甜蜜之情溢於言表。大享齊人之福的張晉源不但劈腿，甚至介入他人婚姻，正義形象全盤崩壞。

▲4月26日15：59，張晉源（右）陪A女（左）至行天宮拜拜，另名長髮飄逸的女性友人（中）突然現身，2人還開心擁抱。

▲4月26日16：30，張晉源（右）與A女（左）拜拜後，友人送他們回A女處所。



6月29日上午11點，頭髮灰白的張晉源，完全感覺不出昨前一天奔波於2女間的疲態，一身輕裝開車離開新店住家，驅車直奔Ａ女處所，即使過了午餐時間都沒外出，也不見外送人員前來送餐。

傍晚5點50分，張晉源突然下樓，走進敦化南路裝潢時尚的「小小樹食」餐廳，拎走一大袋食物回Ａ女處所，直到深夜10點半才開車返家。

其實這已不是張晉源第一次密集周旋於3女之間，今年4月19日，他一早參加媒體座談後，中午帶著Ａ女去「小倉屋」吃日本料理，飯後豔陽高照，Ａ女打起傘躲太陽，他也急忙躲進傘內，另一手還摟著Ａ女的腰，一起漫步走回Ａ女處所，過程中2人就像老夫老妻，Ａ女絲毫沒有拒絕之意，直到晚間6點，張才開車離去。

▲4月19日13：00，張晉源（右）與A女（左）上門光顧的小倉屋，是日本北九州小倉百年鰻魚飯排隊名店田舍庵的首家海外分店，進駐台北東區小巷，成為米其林名店。

▲4月19日13：00，張晉源與A女上門光顧的小倉屋，是日本北九州小倉百年鰻魚飯排隊名店田舍庵的首家海外分店，進駐台北東區小巷，成為米其林名店。

▲4月19日14：30，吃完日本料理後，張晉源（右）跟A女（左）一起撐傘遮陽走回A女處所。

▲4月19日14：32，張晉源（左）和A女（右）一起撐傘遮陽時，一隻手還不忘摟著女方的腰。

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