Threads「5天破億」吸走用戶！　推特流量崩掉11％

▲Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

Meta旗下新社交軟體Threads上線後用戶數5天突破1億人，同一時間目標對手推特的網頁流量相比去年大降了11％，顯示推特確實遭遇空前威脅。

Instagram負責人亞當莫塞里（Adam Mosseri）表示，Threads能有那麼好的成績，是因為向「從未真正接受推特」的用戶提供了 一個更正向的環境。

IT服務管理公司「Cloudflare」CEO普林斯（Matthew Prince）在推特張貼一張線圖，可清楚看到趨勢在今年5月開始下滑，6月一度持平微落，7月更明顯下探。普林斯表示，「推特的流量正在下跌」。

專精網頁分析的數據公司「Similarweb」指出，Threads正式上線後的48小時內，推特網頁流量下降了5％，與去年同期相比更是明顯下跌11％。

儘管Threads在上線短短5天內就衝破1億用戶大關，打破今年初掀起熱潮的ChatGPT紀錄，不過這項漂亮數據主要仰賴Instagram本身龐大的用戶量，以及幾乎無痛轉移帳號到Threads上的服務，後續是否會維持快速增長仍值得觀察。

由於牽涉取用個資等個人隱私，在相對保護個資的歐洲，Threads甚至還未上線，亞當莫塞里表示仍有一些複雜的法規問一需要解決。Threads當前還有很大的成長空間，若能維持用戶量的話，將對用戶將近2.38億人的推特造成實在的重大威脅。

Threads目前尚未推出桌上型電腦版本，但部分使用者如商業組織多仰賴透過網頁版經營，此外Threads也還未推出主題標籤（＃）與關鍵字搜尋功能，因此暫時對廣告商的吸引力仍不大。

Threads還為有廣告出現，Meta創辦人祖克柏則表示，等到活躍用戶數明確往10億人大關前進時，才會考慮開啟獲利。