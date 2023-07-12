　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約峰會指責中國脅迫性政策、挺俄及核武不透明

▲北約峰會領導人合照。（圖／路透）

▲北約峰會抨擊中國。（圖／路透）

文／中央社記者田習如維爾紐斯11日專電

繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年峰會公報再次多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，挑戰北約安全與價值。

北大西洋公約組織（NATO）在11日高峰會後發布公報，以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識。首先便直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

公報指出，盟國持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及惡意使用新興和破壞性科技的威脅。「（中國）對抗性的用語和不實資訊，以北約盟國為目標，損害盟國的安全」。

北約認為中國尋求控制關鍵科技和產業、關鍵基礎建設、戰略性原物料和供應鏈，利用經濟力量造成他國戰略性依賴、強化影響力。「它（指中國）致力於推翻以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網路和海事領域」。

北約公報也提到中國的核武政策，包括反對中國以民用計畫為幌子，實為軍事用途擴充鈽的生產，有損於國際禁止核子擴散條約（NPT）的目標。

此外，公報認定中國與俄國深化戰略性夥伴關係，互相強化破壞國際秩序的企圖，與北約的價值和利益背道而馳。北約要求中國譴責俄國的侵略、避免以任何方式支援俄國的戰爭，並停止協助強化俄國將侵略行為歸咎於烏克蘭和北約的錯誤說法。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在峰會後記者會說：「中國拒絕譴責俄羅斯、威脅台灣，並以前所未見的速度、規模促進核武現代化，缺乏透明度，使盟國同意共同持續應對中國的脅迫性行為。」

公報同時表明北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障盟國的安全利益。「我們正在促進共同的（對中國）覺察、增強韌性和準備，以對抗中國分化北約盟國的脅迫手段」。

北約31國及瑞典領導人12日將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲四個亞太地區夥伴國家的領導人，以及歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同開會。史托騰伯格明言，中國也將是議題。

ET快訊
5兄妹爭亡父遺產！最後竟「誰也領不到」　郵局1原因拒絕提款
颱風季開鑼！　2可能「生成熱點」曝
30歲南韓女諧星離世！　粉絲湧IG悼念：謝謝帶給大家歡笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約峰會指責中國脅迫性政策、挺俄及核武不透明

等待通膨數據　美股飆317點、台積電ADR漲1.49%

19歲男遭「毀髮割頭皮」爆血癱坐！　竟是綠髮惹的禍

變態男當街「硬上牛」！竟爆是人獸交慣犯　脫褲→逃跑16秒畫面曝

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

北約峰會聯合聲明：烏克蘭的「未來」在北約　只等滿足條件

小聲罵議員是「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉了

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

克里姆林宮：密切關注北約峰會　瑞典加入必定做出回應

曼谷高架橋工程坍塌2死12傷　崩壞瞬間畫面曝光

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

撞擊瞬間曝光！花蓮警車路口猛撞…「騎士噴飛倒地」送醫不治

北約峰會指責中國脅迫性政策、挺俄及核武不透明

等待通膨數據　美股飆317點、台積電ADR漲1.49%

19歲男遭「毀髮割頭皮」爆血癱坐！　竟是綠髮惹的禍

變態男當街「硬上牛」！竟爆是人獸交慣犯　脫褲→逃跑16秒畫面曝

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

北約峰會聯合聲明：烏克蘭的「未來」在北約　只等滿足條件

小聲罵議員是「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉了

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

克里姆林宮：密切關注北約峰會　瑞典加入必定做出回應

曼谷高架橋工程坍塌2死12傷　崩壞瞬間畫面曝光

「最強吹哨者」劈3女直擊！　大街摟腰、爽吃米其林

海運界出身的安舜華　本周六在張榮發基金會辦國畫展

專訪／航運產業發展推手　驗船中心攜手航商邁向2050淨零碳排

少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

陸戰八里沙灘操演驚見比基尼！　退役中將揪戰車1錯誤

北科大白飯之亂　醫憶「那間涮涮鍋」：給大學生一輩子溫暖

北約峰會指責中國脅迫性政策、挺俄及核武不透明

國民黨徵召後首次！侯友宜、郭台銘今有望台東「世紀同框」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

阿公求婚高中戀人　自備老花眼鏡唸誓詞

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是綠髮惹的禍

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

罵議員「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉

克宮：密切關注北約峰會　瑞典加入必回應

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

南韓降驚人暴雨！老翁遭河水沖走喪命

曼谷興建中高架橋坍塌2死12傷　畫面曝光

變態男當街「硬上牛」　竟爆是人獸交慣犯

等待通膨數據　美股飆317點

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

德地產大亨在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中

泰國總理宣布退出政壇　9年前靠政變上位

影像曝　泰坦號殘骸在鐵達尼船頭前方

更多熱門

相關新聞

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是綠髮惹的禍

19歲男遭「毀髮割頭皮」　竟是綠髮惹的禍

俄羅斯莫斯科州一名19歲男子將頭髮染成綠色，沒想到與陌生人搭話時卻引起對方不滿，雙方因此引發衝突，最終男子被人壓制，直接剪掉頭髮，甚至連頭皮一起割下來，導致他頭上鮮血直流。

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

北約峰會承諾強化防禦武力　簡化烏克蘭入會

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

北約峰會聲明：烏克蘭的未來在北約

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」

瓦格納進駐白俄兵力變5萬　距基輔140公里

瓦格納進駐白俄兵力變5萬　距基輔140公里

關鍵字：

北約中國俄羅斯核武

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

錢包哭哭！農曆六月「 4生肖」小心漏財

田中千繪、范逸臣交往15年曝好消息！

酷炫公開私訊！反擊星宣「說謊都沒經過思考」

誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

小孩超商打破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面