等待通膨數據　美股飆317點、台積電ADR漲1.49%

▲美股週二 (11日) 全數收紅。（圖／路透）
記者葉國吏／綜合報導
關鍵通膨數據公布之前、Fed鷹派言論持續，美股週二 (11日) 全數收紅，道瓊揚升超過310點；台積電ADR1.49%、收101.26元
道瓊工業指數上漲317.02點或0.93%，收34261.42點。
標準普爾指數小升29.73點或0.67%，收4439.26點。
那斯達克指數小漲75.22點或0.55%，收13760.7點。
費城半導體指數揚升1.93點或0.05%，收3653.5點。
▲美股週二 (11日) 全數收紅。（圖／路透）
記者葉國吏／綜合報導
關鍵通膨數據公布之前、Fed鷹派言論持續，美股週二 (11日) 全數收紅，道瓊揚升超過310點；台積電ADR1.49%、收101.26元
道瓊工業指數上漲317.02點或0.93%，收34261.42點。
標準普爾指數小升29.73點或0.67%，收4439.26點。
那斯達克指數小漲75.22點或0.55%，收13760.7點。
費城半導體指數揚升1.93點或0.05%，收3653.5點。
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