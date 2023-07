北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

▲北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在推特上發文表示,北約盟國在立陶宛峰會上,批准了冷戰以來「最全面防禦計劃」,這是在面臨關鍵時刻,做出的最關鍵決定。

史托騰柏格發文表示,「盟友在我們的安全面臨了關鍵時刻,做出了關鍵決定,我們商定了一項增援烏克蘭的計劃,並為北約提供了明確的指引。」

史托騰柏格說,「我們還批准了自冷戰以來最全面的國防計劃,並以增加國防投資的持久承諾作為後盾。」

Allies took key decisions at a critical moment for our security. We agreed a package to strengthen #Ukraine & provide a clear path towards #NATO. We also approved our most comprehensive defence plans since the Cold War, backed by an enduring commitment to invest more in defence. pic.twitter.com/WuqeN9by6I