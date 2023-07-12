小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

▲目前會傳播登革熱的蚊子，以白線斑蚊、埃及斑蚊為大宗。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

北半球現在已是夏天，登革熱因此也在台灣流行，防治十分重要。不過你知道嗎，其實現在常見的「小黑蚊」並不是蚊子，也不會傳播登革熱，會讓登革熱疫情擴散的罪魁禍首，是埃及斑蚊以及白線斑蚊。

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▲小黑蚊其實不是蚊子，目前也沒有調查結果顯示，小黑蚊會傳播疾病。點圖可放大。（圖／記者許力方製）



近日進入了常常發生午後雷陣雨的季節，白線斑蚊、埃及斑蚊的數量明顯上升，南部的登革熱病例數也開始增加。疾管署為此發布一系列消息，提供民眾辨別病媒蚊的資訊，以及如何有效清潔環境、避免病媒蚊孳生。

▲會傳播登革熱的病媒蚊，大多數為白線斑蚊與埃及斑蚊，小黑蚊目前沒有傳播疾病的疑慮。（圖／疾管署）



登革熱的主要傳染源為埃及斑蚊及白線斑蚊，其中白線斑蚊分布於全台海拔1,900公尺以下的區域，棲息習性以戶外為主，偏好地點為植被多的環境，由於北、中、南都有白線斑蚊的蹤跡，因此無論在哪都可能被傳染，民眾在戶外活動時，務必注意防蚊措施。

至於「埃及斑蚊」，分布的地點則是嘉義布袋以南，近年的監測並無向北擴散的跡象，棲息習性則是容易進入到家中，且吸血時「非常靈敏」，因此就算不出門，也可能感染登革熱，小孩與長者在家中活動時間較長，容易透過埃及斑蚊感染登革熱，長者也容易發展成重症個案。

▲對於如何防治登革熱病媒蚊，疾管署也有提供民眾資訊。（圖／疾管署）



對於病媒蚊如何防治？這兩種病媒蚊的習性，都是日間活動吸血，如果將捕蚊燈放在室外，難以發揮防治效果，放在陰暗的室內角落，成效會較佳。而民眾如果要選擇防蚊產品，務必注意產品中是否含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535防蚊液，有這些成分的話，才能發揮長時間的防蚊效果。

此外，疾管署也提醒，想要預防登革熱，除了巡邏、倒掉積水、清除髒汙與沖刷以外，也可以巡視每個可能躲藏蚊蟲的角落，將蚊蟲驚擾出來，再透過殺蚊工具消滅病媒蚊，且在滅蚊之前，務必先噴上防蚊液，做好個人保護。

至於現在常見的「小黑蚊」是否為病媒蚊的一種？疾管署也解釋，其實小黑蚊不是蚊子，而是「臺灣鋏蠓」，目前也沒有證據證實，小黑蚊會傳播任何疾病。

事實上，小黑蚊是蠓科的吸血昆蟲，早期只有部分縣市會出現，現在則是遍佈全台，飛行範圍則較小，大多在1公尺以內，少數則是2公尺以內，與一般蚊子50至150公尺之間，飛行範圍相差許多。

而小黑蚊常常出現的高峰期，大約落在上午11點到下午3點之間，雖然沒有傳播疾病的疑慮，但也可能引起過敏反應，常常出沒的範圍則是樹蔭下、走廊、涼亭、庭院及廟口、遊樂場等處，雌蟲會在交配後在人類活動頻繁的地方等待吸血，與蚊子的習性、種類完全不同。