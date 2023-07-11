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泰國總理宣布退出政壇　9年前發動軍事政變上位

▲▼泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）宣布退出政壇。（圖／翻攝自Facebook／統一泰國建國黨）

▲泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）宣布退出政壇。（圖／翻攝自Facebook／統一泰國建國黨） 

記者林彥臣／綜合報導

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）於11日下午在臉書發文宣布退出政壇，但會繼續擔任看守總理的任務，直到建立新政府為止。帕拉育於2014年透過軍事政變取得政權，他所屬的保守派政黨「統一泰國建國黨」（United Thai Nation Party）在今年5月14日舉行的大選中慘敗，總共500席的眾議員，只贏得36席。

根據《路透社》報導，帕拉育過去是陸軍參謀長，也是一位堅定的保皇派，在透過軍事政變取得政權之後，他領導軍政府直到2019年才舉行大選，並且被議會選為總理。但是帕拉育的反對者始終認為，選舉結果遭到人為操縱。

▲▼泰國前進黨18日宣布與7政黨組成聯合政府。（圖／路透）

▲泰國總理熱門人選皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

泰國議會將於13日選出新任總理，儘管總理熱門人選皮塔（Pita Limjaroenrat）所屬的前進黨（Move Forward）組了8黨聯盟取得312席，但泰國總理是由參、眾兩院750席議員共同選舉產生，須獲得過半支持（376席）才能當選，其中參議院250席幾乎都是親軍方勢力，因此皮塔能否順利上任還是未知數。

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