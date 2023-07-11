尼泊爾觀光直升機墜毀！起飛9分鐘失聯　機上6人全數罹難

▲ 尼泊爾馬南航空觀光直升機。（圖／翻攝自Manang Air Helicopters）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾馬南航空（Manang Air）一架載有6人的觀光直升機11日上午起飛9分鐘後，在聖母峰附近失聯，目前確認已經墜毀，且機上人員全數罹難，現已尋獲機體殘骸及5名罹難者遺體。

綜合NDTV及《路透社》，馬南航空私人商業直升機9N-AMV於當地11日上午10點4分自索盧坤布（Solukhumbu）地區的Surke機場起飛，飛往首都加德滿都，機上共有6人，包括尼泊爾籍飛行員及5名墨西哥乘客。但加德滿都特里布萬國際機場（TIA）官員表示，直升機上午10點13分在12000英尺以上高度突然失聯。

當地官員稍早證實，這架直升機已墜毀於Lamajura地區，機上6人全數罹難，搜救人員已經找到機體殘骸及5具罹難者遺體，正在尋找第6具。警方指出，這架直升機據信撞上山頂上的一棵樹，可能因此導致墜機。

這架直升機載乘客前往參觀聖母峰，原預計11日上午返回加德滿都。機場官員卡德爾（Sagar Kadel）透露，天氣狀況曾導致飛機改變航線。警方指出，這架直升機據信撞上山頂上的一棵樹，可能因此導致墜機。