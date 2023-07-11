【廣編】GLOSSY POPS台北旗艦店開幕　薔薔化身一日店長

圖、文／GLOSSY POPS提供

想擁有薔薔性感誘人的水潤嘟嘟唇嗎？來自紐約派對系美妝品牌GLOSSY POPS進軍台北東區！鼓勵每個女孩們勇於展現自我的GLOSSY POPS，貼滿閃亮水鑽的管身加上可愛墜飾，讓唇彩不只是彩妝品，更是吸睛的時尚配件！平時敢說敢秀的的辣甜系女神薔薔受邀擔任一日店長，身穿桃紅色馬甲加水鑽的薔薔，變身主打款潤唇膏「Sweet yo’self系列」產品真人版，說到平時嘴唇保養，薔薔要所有女孩們不能偷懶外，唇膏唇蜜更是一個都不能少！

說到自己如何讓男人隨時都想要親一口的秘訣，薔薔語出驚人分享就是要隨時隨地「3P」才行，就是拿起 GLOSSY POPS棒棒糖唇膏，「Push」開唇膏蓋子、「Polish」上唇膏後再「Pops」一下雙唇，完成「3P」潤唇三步驟，水嫩嘟嘟唇馬上出現，任誰看了都想親一口！而現場與粉絲進行「安全之吻」的薔薔，還直接拿掉板子唇對唇讓粉絲感受GLOSSY POPS 唇膏的超高水潤度，讓人直呼最盡責的一日店長非她莫屬！

GLOSSY POPS 資訊

台北旗艦店地址：台北市大安區敦化南路一段187巷41號

台北旗艦店營業時間：週一至週日 13:00-21:00

官方網站： https://www.coolsint.com

官方FB： https://www.facebook.com/CoolsGlossyPops

官方IG： https://www.instagram.com/glossypops_taiwan