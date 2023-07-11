澤倫斯基：已得知「烏克蘭將加入北約」

▲ 澤倫斯基透露，已經得知烏克蘭將成為北約成員國的事實。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基在北約（NATO）峰會前夕表示，烏克蘭將成為北大西洋公約組織一份子，也希望此次會議能夠成為讓基輔正式加入的方法。

《路透》報導，澤倫斯基10日發表夜間談話指出，「我們仍在琢磨措辭，也就是確認這件事的具體字眼，但我們已經得知，烏克蘭將加入北約的事實。我們正在努力，使取得入會資格的方法盡可能明確且快速。」

北大西洋公約組織（NATO）峰會11日起於立陶宛首都維爾紐斯舉行，為期2天。歐洲外交官表示，烏克蘭幾個最大西方盟國仍在敲定聯合框架，為基輔長期安全保障鋪路，可能須待本周峰會結束時才會公布。北約成員國仍在討論何時接納烏克蘭、是否正式邀請、烏克蘭必須滿足的條件及如何追蹤進度。

澤倫斯基指出，維爾紐斯峰會必須確認，烏克蘭已經是「實質上的」北約成員國，因為烏克蘭擁有北約的武器，且與北約有共同價值觀。

他表示，「即便有立場不同的聲音，但烏克蘭顯然應該加入北約。現在不行——現在有戰爭，但我們需要一個明確的訊號。我們現在就需要這個訊號。」

一名美國官員透露，總統拜登將在北約峰會上與澤倫斯基一對一會晤。但烏克蘭尚未證實他將出席會議，澤倫斯基10日晚間僅稱，將趁峰會期間進行一連串雙邊會談，包括與美國、歐洲國家、加拿大及日本，以爭取更多軍援。