　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：已得知「烏克蘭將加入北約」

▲▼澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基透露，已經得知烏克蘭將成為北約成員國的事實。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基在北約（NATO）峰會前夕表示，烏克蘭將成為北大西洋公約組織一份子，也希望此次會議能夠成為讓基輔正式加入的方法。

《路透》報導，澤倫斯基10日發表夜間談話指出，「我們仍在琢磨措辭，也就是確認這件事的具體字眼，但我們已經得知，烏克蘭將加入北約的事實。我們正在努力，使取得入會資格的方法盡可能明確且快速。」

北大西洋公約組織（NATO）峰會11日起於立陶宛首都維爾紐斯舉行，為期2天。歐洲外交官表示，烏克蘭幾個最大西方盟國仍在敲定聯合框架，為基輔長期安全保障鋪路，可能須待本周峰會結束時才會公布。北約成員國仍在討論何時接納烏克蘭、是否正式邀請、烏克蘭必須滿足的條件及如何追蹤進度。

澤倫斯基指出，維爾紐斯峰會必須確認，烏克蘭已經是「實質上的」北約成員國，因為烏克蘭擁有北約的武器，且與北約有共同價值觀。

他表示，「即便有立場不同的聲音，但烏克蘭顯然應該加入北約。現在不行——現在有戰爭，但我們需要一個明確的訊號。我們現在就需要這個訊號。」

一名美國官員透露，總統拜登將在北約峰會上與澤倫斯基一對一會晤。但烏克蘭尚未證實他將出席會議，澤倫斯基10日晚間僅稱，將趁峰會期間進行一連串雙邊會談，包括與美國、歐洲國家、加拿大及日本，以爭取更多軍援。

ET快訊
LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到
3國三生溺斃…現場畫面曝光！風管處：只能勸導沒有罰則
快訊／小烏來玩水　3國中生溺斃
北科大生要辦「飯桶王大賽」　教育部反對：曾有人噎死
鬼父性侵女兒！　害她懷孕了
大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨性別公務員「使用女廁受限」　日本最法高院判定違法

泰坦號殘骸「就在鐵達尼船頭右側」　海底聲納影像首度曝光　

做陰莖增大術遇「假醫生」！32歲男爆併發症　敗血症慘死

德國地產大亨在泰國失蹤！　竟遭「分屍裝袋」塞進冷凍櫃中

男假扮醫生9年成功和「15名富家女結婚」　英文講太爛被揭穿

賽博龐克神社！入夜秒切換「科幻風」　創意全因60年前舊照片

尼泊爾觀光直升機墜毀！起飛9分鐘失聯　機上6人全數罹難

日相岸田文雄啟程飛歐洲出席北約峰會　預計會晤澤倫斯基

隔60年！阿公求婚高中戀人「自備老花眼鏡」唸誓詞　她噴淚點頭嫁

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

跨性別公務員「使用女廁受限」　日本最法高院判定違法

泰坦號殘骸「就在鐵達尼船頭右側」　海底聲納影像首度曝光　

做陰莖增大術遇「假醫生」！32歲男爆併發症　敗血症慘死

德國地產大亨在泰國失蹤！　竟遭「分屍裝袋」塞進冷凍櫃中

男假扮醫生9年成功和「15名富家女結婚」　英文講太爛被揭穿

賽博龐克神社！入夜秒切換「科幻風」　創意全因60年前舊照片

尼泊爾觀光直升機墜毀！起飛9分鐘失聯　機上6人全數罹難

日相岸田文雄啟程飛歐洲出席北約峰會　預計會晤澤倫斯基

隔60年！阿公求婚高中戀人「自備老花眼鏡」唸誓詞　她噴淚點頭嫁

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

跨性別公務員「使用女廁受限」　日本最法高院判定違法

半夜熱炸！老父堅持吹電扇「調最弱風速」　她心累：太勤儉會要命

勾結詐騙集團洗錢抽佣1%賺外快　聯邦銀行2內鬼羈押禁見

泰坦號殘骸「就在鐵達尼船頭右側」　海底聲納影像首度曝光　

批外役監條例變權貴條款　藍黨團：綠委為了「護送」李清福只花81天

Honda官方授權！日珠寶商推出「本田戒指」　共12款考驗伴侶信仰

最火紅「金剛陣頭」跳進八點檔　合體王瞳「花朵舞」反差萌

高雄8月大女嬰確診本土登革熱！　疫調揪出曾去過台南疫區

限時6天！超商「美式買11送11」來了　珍珠奶茶下殺40元爽喝

國際熱門新聞

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀

女優「僅隔一面牆」愛愛　男住戶曝真心話

女護士浮潛被鯊魚攻擊　恐怖傷勢曝光

女師激戰男學生　溜進公墓野外開啪

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

尼泊爾觀光直升機墜毀　6人全數罹難

大阪黑門市場東西貴2倍！當地人批：專坑觀光客

博物館怪男「熟練鑽進路面」竟是住在地底

比基尼辣妹沙灘活春宮　被當地大媽拖鞋巴頭

女兒護照剩1個月　一家8口被迫重買機票

Threads用戶破億　超越ChatGPT紀錄

加拿大17歲遊客在「奈良世界遺產」上刻字

少一顆牙腦袋退化1年　不刷牙恐罹老年癡呆

熱爆！「四腳毛球」排一排躲豔陽　像極台灣機車騎士

更多熱門

相關新聞

吃完飯忘拿手機！教練「性侵男童」被揭露

吃完飯忘拿手機！教練「性侵男童」被揭露

美國田納西州一名「頗受歡迎」的足球教練，日前在一間餐廳用餐，然而離開時卻將手機忘在餐廳裡，餐廳工作人員打開該支手機、試圖將手機歸還給失主，卻意外目睹許多9至17歲男童、青少年慘遭迷昏性侵的影片，於是店員向警方報案，揭露這起極為恐怖的性侵案。

美空軍資金短缺　停發獎金凍結人事

美空軍資金短缺　停發獎金凍結人事

美國危險極端氣候威脅　暴雨、熱浪影響一周

美國危險極端氣候威脅　暴雨、熱浪影響一周

國際對武力犯台反應　影響北京決策

國際對武力犯台反應　影響北京決策

進去後無法開門　男「困冰箱中死亡」

進去後無法開門　男「困冰箱中死亡」

關鍵字：

俄烏戰爭北約峰會北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面