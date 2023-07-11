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德國地產大亨在泰國失蹤！　竟遭「分屍裝袋」塞進冷凍櫃中

▲▼德地產大亨麥克（Hans Peter Mack）在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

▲麥克在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

德國籍房地產大亨麥克（Hans Peter Mack）4日在泰國失蹤，他的家人更提出300萬泰銖的懸賞金尋人，但最終仍等來不幸消息。泰國警方9日上午在麥克友人的租屋處尋獲其遺體，但屍身已遭到肢解，還被裝袋塞入冷凍櫃中。

▲▼德地產大亨麥克（Hans Peter Mack）在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

▲警方將冷凍櫃抬出。（圖／翻攝自推特）

根據《紐約郵報》報導，現年62歲的麥克4日告知24歲的泰籍妻子皮拉雅（Piraya Boonmak）要出門參加商務會議，沒想到卻就此失蹤。皮拉雅表示，她中午和麥克約了吃飯，但對方卻沒有出現，打電話也都沒有人接聽，只收到麥克的簡訊說晚點會回電話。

▲▼德地產大亨麥克（Hans Peter Mack）在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

▲麥克的家人曾開出300萬泰銖的懸賞金。（圖／翻攝自推特）

直到當天晚間10時左右，麥克又傳了簡訊告訴她．自己和一名工作往來的客戶在一起，這終於讓皮拉雅察覺不對勁，因為兩人在一起這5年以來，麥克從來沒有透過簡訊聯繫自己，所以就向警方報案，甚至提出300萬泰銖（約台幣288萬元）的懸賞金來尋夫。

警方9日上午在一處公寓外的停車場發現麥克的黑色轎車，而調查人員指出，這輛賓士車的座椅、方向盤和儀表板上，都有使用冷卻劑或漂白劑的痕跡，很可能是有人刻意銷毀相關證據。

▲▼德地產大亨麥克（Hans Peter Mack）在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

▲▼警方找到麥克的車輛，同時循線追查到一輛載著冰櫃的輕型貨車。（圖／翻攝自推特）

▲▼德地產大亨麥克（Hans Peter Mack）在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中。（圖／翻攝自推特）

不幸的是，警方10日晚間追蹤到一輛載著冷凍櫃的黑色輕型貨車，結果循線來到在一間住宅，就在裡面發現了麥克的屍體，但他的屍身已被肢解成多塊放進黑色大垃圾袋中，再被人放進冷凍櫃中。

調查後發現，這處住宅的承租人是麥克的兩名德國籍同事，附近居民表示，對方大約在這邊住了三個多月。當地媒體指出，這兩名同事和另一名德國人已經被警方帶回訊問，警方仍在調查行兇原因和經過，不排除有其他泰國人涉案。

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