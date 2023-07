美國面臨危險極端氣候威脅！暴雨、熱浪影響一周　洪水灌爆紐約州

▲美國紐約州康沃爾郡遭暴雨襲擊,河流氾濫沖毀道路。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

全球氣候變得更加極端,受氣候變遷和聖嬰現象影響,促使今年7月氣溫屢創新高,全球日均溫6日已攀升至攝氏17.23度,不僅連續4天創新高、更是打破10萬年來的紀錄。為此,美國各地因極端氣候影響而出現暴雨、風暴、熱浪,東北部遭暴雨帶來的致命洪水、山洪暴發襲擊,至於南部的佛州則發布為期3天的高溫警報。

根據《衛報》,美國各地在未來一周將迎來各種不同的極端危險氣候,包括致命的洪水和熱浪警報,位處美國大陸東北角的新英格蘭地區從10日起一夜之間就遭受無情暴雨的襲擊,道路慘遭氾濫的洪水沖垮,導致當地居民被迫逃離家園,救援隊伍迅速進入佛蒙特州,至於紐約州北部阿爾斯特郡(Ulster county)則有人在從住處疏散時不幸喪生。

阿爾斯特郡居民表示,2011年颶風艾琳(Hurricane Irene)來襲時為當地帶來極為惡劣的氣候,然而12年後卻又再次遇上最為嚴重的洪水。

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR