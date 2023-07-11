翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

▲女在住家地下發現密室。（圖／翻攝自TikTok／jennifermallaghan30）

記者李振慧／綜合報導

英國女子珍妮佛(Jennifer Mallaghan)近來翻修住家意外發現，爸媽住了近60年的房子地板下竟然有隱藏密室。約44秒影片中可看到，她意外在地板上發現一個狹小暗門，用鎚子打破地板後便可走到密室裡面。

身為四寶媽的珍妮佛在TikTok上分享影片，近來她幫忙爸媽翻修擁有200年歷史的農舍，意外發現自己從小住大到的地方，地板下竟然藏了一間巨大密室，她表示，「這個房間被隱藏了好多年，看看我們發現了什麼」。

影片中可看到，珍妮佛的住家地板被打了一個洞後，往下看進去竟然有一間密室，裝修工人正在裡面清理空間，現場充滿了碎石與灰塵。影片在網路上引發討論，許多網友好奇珍妮佛在房間裡面發現了什麼。

網友表示，「想知道下面長怎樣，該不會是發現了地下車站」、「太酷了，爸媽有打算把密室整理後拿來使用嗎」。珍妮佛後來回覆，他們目前沒有計畫要把密室拿來使用，只是好奇想看看裡面長怎樣，結果沒有找到屍體，也沒有發現像是寶藏的東西。