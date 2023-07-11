醉到慾望爆發！妹子當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

▲女子當街意圖強行扒開男子的褲子，男子則不斷抵抗。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸安徽阜陽近日發生一起誇張事件，一名女子喝到酒醉，更難以控制欲望，竟然當街性侵一名男子，直接對男子扒衣扯褲，導致男子受輕傷濺血。

據悉事發在本月5日，地點在阜陽的一處夜市，當時這名女子喝到酒醉，看到一名男子竟當場發酒瘋。這名女子也不管自己身穿短裙，完全不顧形象露底，當街「硬上」這名男子。從民眾拍攝的影片可見，女子露出雪白美腿與男子交纏，更不斷對男子扒衣扯褲，據信男子因此受到輕傷濺血。

▲醉女直接硬上男子。（翻自微博）

▲醉女露出雪白大腿與男子交纏。（翻自微博）

警方表示，事發後已接獲報案，並對醉女做出處理，但警方也稱「不方便告知結果」。不過這段影片傳開後，立刻引發當地網友熱議，網友們紛紛直呼：「（中國）法律規定的猥褻，是男的對女的，女的對男的不在法律監管之內」、「性別若換過來，恐怕就是強姦未遂了」、「太尷尬了」、「男生也要維權啊」、「旁邊的人怎麼只顧看熱鬧，不幫忙拉開？」





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