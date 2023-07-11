　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

醉到慾望爆發！妹子當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

▲▼ 。（圖／）

▲女子當街意圖強行扒開男子的褲子，男子則不斷抵抗。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸安徽阜陽近日發生一起誇張事件，一名女子喝到酒醉，更難以控制欲望，竟然當街性侵一名男子，直接對男子扒衣扯褲，導致男子受輕傷濺血。

據悉事發在本月5日，地點在阜陽的一處夜市，當時這名女子喝到酒醉，看到一名男子竟當場發酒瘋。這名女子也不管自己身穿短裙，完全不顧形象露底，當街「硬上」這名男子。從民眾拍攝的影片可見，女子露出雪白美腿與男子交纏，更不斷對男子扒衣扯褲，據信男子因此受到輕傷濺血。

醉女直接硬上男子。（翻自微博）

▲醉女直接硬上男子。（翻自微博）

醉女露出雪白大腿與男子交纏。（翻自微博）

▲醉女露出雪白大腿與男子交纏。（翻自微博）

警方表示，事發後已接獲報案，並對醉女做出處理，但警方也稱「不方便告知結果」。不過這段影片傳開後，立刻引發當地網友熱議，網友們紛紛直呼：「（中國）法律規定的猥褻，是男的對女的，女的對男的不在法律監管之內」、「性別若換過來，恐怕就是強姦未遂了」、「太尷尬了」、「男生也要維權啊」、「旁邊的人怎麼只顧看熱鬧，不幫忙拉開？」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399



更多鏡週刊報導
以為出軌！新手媽偷看手機發現未婚夫是戀童癖罪犯　大義滅親報警抓人
老司機好友認出「你家變AV拍攝地」　女優僅隔一面牆做愛！男住戶坦言怕爆
21歲正妹新婚隔天買炸雞失蹤　老公癡情急找「殘酷真相曝光」秒原地戴綠帽

ET快訊
Joeman分手妮婭「5個月前早預言」！　脫口：可能會很慘
外役監多爽？「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？
23歲歐陽娜娜狂怨長皺紋　baby「假笑臉垮」全被拍
快訊／李坤城兒再發聲！　「3字髒話」大罵林靖恩
冷氣不涼「該補冷媒嗎？」　良心師傅全說了
LIVE／虐死台南「狀元」主嫌曝光　補飯畫面來了！7疑點解析
快訊／學校道歉了！　確定解僱陳凱倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

醉到慾望爆發！妹子當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

中印邊界新武器！解放軍「削尖鋼管」攻擊距離大增

四川驚現罕見天象「雙太陽」一前一後高掛天空！專家解密真相

福建推多項引才政策　台師見證大陸蛻變：感謝這片熱土

傳因孩子被車撞！25歲父親「血洗廣東幼兒園」釀6死1傷

恐怖亂流像坐大怒神…空姐「甩到天花板」撞碎指示燈！旅客視角曝

股王淪壁紙！一度超越貴州茅台稱霸A股　這公司黯然退市

退休教授拿「動態模糊照」參賽！入選全國攝影展　身分曝光爆自肥

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！　醫檢查驚：肚裡有完整胎兒

跟團旅遊在車上睡覺　她被導遊罵醒：妳這樣是不尊重我

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

醉到慾望爆發！妹子當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

中印邊界新武器！解放軍「削尖鋼管」攻擊距離大增

四川驚現罕見天象「雙太陽」一前一後高掛天空！專家解密真相

福建推多項引才政策　台師見證大陸蛻變：感謝這片熱土

傳因孩子被車撞！25歲父親「血洗廣東幼兒園」釀6死1傷

恐怖亂流像坐大怒神…空姐「甩到天花板」撞碎指示燈！旅客視角曝

股王淪壁紙！一度超越貴州茅台稱霸A股　這公司黯然退市

退休教授拿「動態模糊照」參賽！入選全國攝影展　身分曝光爆自肥

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！　醫檢查驚：肚裡有完整胎兒

跟團旅遊在車上睡覺　她被導遊罵醒：妳這樣是不尊重我

杜娃黎波水鑽全透洋裝太犯規！辣過真人《芭比》瑪格羅比搶鏡成功

5年前白飯吃到飽！熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去

李坤城兒怒譙林靖恩！　她2點幫補血「願賭服輸吧孩子」

2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展圓滿落幕　觀展者近4.7萬商機大

黯淡離開SM⋯李秀滿在北京試鏡　召集人才打造「中國偶像團」

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

「隔壁同事」7／11生日！全家小編暖壽+慶生　網笑翻：好機車

布萊德彼特百萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

柯文哲「北流太監說」築起白色高牆　前市長自打嘴巴

南投轎車失控自撞！旋轉180度卡分隔島　1家3口受傷送醫

鸚鵡悲唱《新不了情》　深情高歌彷彿苦戀過

大陸熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

跟團遊車上睡覺　她被導遊罵：妳不尊重我

退休教授拿「動態模糊照」　入選全國攝影展

A股股王淪壁紙！曾超越貴州茅台　這公司黯然退市

奇點汽車燒光736億　交不出一輛電動車

血洗廣東幼兒園6死1傷！傳孩子被車撞報復行兇

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

恐怖亂流像坐大怒神…空姐甩到天花板撞碎指示燈！

講解員「雷射筆射展品」　博物館致歉了

童被蛇咬！奶奶放蜘蛛咬腳毒攻失敗

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面