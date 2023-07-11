「線狀降水帶」襲日本九州！福岡、佐賀災情慘重　至少6死3失蹤

▲日本九州北部地區福岡縣、佐賀縣、大分縣暴雨成災，釀6死3失蹤。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）
記者張方瑀／綜合報導
日本九州北部地區10日受到「線狀降水帶」襲擊，多地出現致災性大雨，包含福岡縣、大分縣等地都出現河水氾濫、山崩、土石流等災情，截至目前已造成6人死亡、3人失蹤。
綜合NHK、TBS和讀賣新聞報導，九州北部的福岡縣、佐賀縣、大分縣10日凌晨開始到清晨因線狀降水帶襲擊，出現嚴重土石流災情，儘管當局已提早發出避難通知，但仍造成6人死亡、3人失蹤。
「線狀降水帶」在台灣又稱為線狀對流，根據日本氣象廳解釋，線狀降雨帶是指，不斷形成的積雨雲呈線狀排列，在長約50至300公里、寬約20至50公里的地區經過或停滯數小時，且伴有顯著強降雨。
在佐賀縣唐津市濱玉町遭土石流襲擊後，有兩名住在當地的70多歲和50多歲男性下落不明，目前包含陸上自衛隊、縣警和消防在內共200人已投入搜救；另外在大分縣中金市的搜救人員，也從11日上午8時開始尋找遭河水沖走的50多歲女性。
消防部門指出，福岡縣久留米市有12棟房屋遭土石流沖毀，但當地的地基受到暴雨影響鬆動，加上道路寬度狹窄，重型機具無法進駐清除泥沙，目前全依靠徒手進行清理。
久留米市10日上午8時15分至9時15分之間的1小時降雨量為91.5毫米。添田町到上午9時50分為止的24小時降雨量為423毫米，都創下當地觀測史上最高紀錄。
根據國土交通省統計，九州地區從9日開始出現強降雨後，到目前為止已經發生了13起土石流災害、18條河流氾濫。福岡管區氣象台指出，目前梅雨鋒面停留在對馬海峽附近，大氣狀態依舊不穩定。
福岡県と大分県に出されていた大雨の特別警報は警報に切り替えられましたが、災害のリスクは依然、高い状態です— NHKニュース (@nhk_news) July 10, 2023
川や斜面などからは離れ、引き続き安全を確保するようにしてください
動画は午後5時ごろに撮影した大分県日田市の上空からの映像ですhttps://t.co/XagQe47yJ6#nhk_video pic.twitter.com/nqwstdt50F
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