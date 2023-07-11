「線狀降水帶」襲日本九州！福岡、佐賀災情慘重　至少6死3失蹤

▲日本九州北部地區福岡縣、佐賀縣、大分縣暴雨成災，釀6死3失蹤。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

日本九州北部地區10日受到「線狀降水帶」襲擊，多地出現致災性大雨，包含福岡縣、大分縣等地都出現河水氾濫、山崩、土石流等災情，截至目前已造成6人死亡、3人失蹤。

綜合NHK、TBS和讀賣新聞報導，九州北部的福岡縣、佐賀縣、大分縣10日凌晨開始到清晨因線狀降水帶襲擊，出現嚴重土石流災情，儘管當局已提早發出避難通知，但仍造成6人死亡、3人失蹤。

「線狀降水帶」在台灣又稱為線狀對流，根據日本氣象廳解釋，線狀降雨帶是指，不斷形成的積雨雲呈線狀排列，在長約50至300公里、寬約20至50公里的地區經過或停滯數小時，且伴有顯著強降雨。

在佐賀縣唐津市濱玉町遭土石流襲擊後，有兩名住在當地的70多歲和50多歲男性下落不明，目前包含陸上自衛隊、縣警和消防在內共200人已投入搜救；另外在大分縣中金市的搜救人員，也從11日上午8時開始尋找遭河水沖走的50多歲女性。

消防部門指出，福岡縣久留米市有12棟房屋遭土石流沖毀，但當地的地基受到暴雨影響鬆動，加上道路寬度狹窄，重型機具無法進駐清除泥沙，目前全依靠徒手進行清理。

久留米市10日上午8時15分至9時15分之間的1小時降雨量為91.5毫米。添田町到上午9時50分為止的24小時降雨量為423毫米，都創下當地觀測史上最高紀錄。

根據國土交通省統計，九州地區從9日開始出現強降雨後，到目前為止已經發生了13起土石流災害、18條河流氾濫。福岡管區氣象台指出，目前梅雨鋒面停留在對馬海峽附近，大氣狀態依舊不穩定。