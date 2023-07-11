　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

▲▼高溫,天氣,夏天,國際,熱 。（圖／達志影像／美聯社）

▲史上最熱7月！聯合國秘書長直言：氣候變遷已失控 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎10日綜合外電報導

在經歷一連串全球氣溫頻頻打破紀錄的酷熱日子後，世界氣象組織今天公布的初步研究結果顯示，今年7月初是地球有紀錄以來最熱的一週。聯合國秘書長說，這表明氣候變遷已失控。

法新社報導，在氣候變遷和聖嬰現象（El Nino）氣候模式早期階段促成了有史以來最熱的6月後，聯合國世界氣象組織（WMO）透過聲明表示：「根據初步數據，地球剛經歷了歷來最熱的一週。」

全球氣溫飆破紀錄　人類進入未知領域

今年已過半，如今地球出現歷史性高溫的情況，是今年一連串破紀錄事件的最新一起。今年西班牙已發生乾旱，中國和美國也遭受強烈熱浪襲擊。

世界氣象組織指出，陸地和海洋氣溫正在打破紀錄，「可能為生態系統和環境帶來毀滅性影響」。

世界氣象組織氣候服務主任修伊特（Christopher Hewitt）說：「我們正處於未知領域，隨著聖嬰現象進一步發展，我們可以預期會打破更多紀錄，而這些影響將延續到2024年。這對地球來說是令人憂心的消息。」

聯合國秘書長直言：氣候變遷已失控

加拿大自然資源部上週表示，全國野火災情數字「超乎想像」，光是7日就有超過670起，然而眼前還有漫長難熬的夏季。

本季截至目前為止，加拿大野火形成的濃煙已經污染加國和美國空氣，影響超過1億人。

在美國，德州正經歷一段長時間的「熱穹現象」（heat dome），也就是暖空氣像對流烤箱一樣困在大氣層中，而在歐洲，西班牙正準備迎接短短數週內的第2波熱浪。

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）今天表示，伊拉克南部沼澤地正在經歷40多年來最嚴重的熱浪，恐為生態系統和當地農漁民帶來「毀滅性影響」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，「我們現在正在見證的情況，表明氣候變遷已經失控」。

▲▼日本東京連日高溫。（圖／路透）

▲日本東京連日高溫。（圖／路透）

高溫要人命　去年夏天歐洲6.1萬人熱死

高於平常的溫度除了讓作物萎凋、冰河融化，升高野火風險外，也會造成健康問題，像是中暑、脫水和心血管的壓力反應。

今天發表的新研究結果顯示，歐洲去年破紀錄的夏季期間，有6萬1000多人因高溫喪命，根據發表在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的研究，死者大多數為80歲以上年長者，其中約63%的人為女性。

地球調節系統被打亂　海洋拉警報

1800年代中葉以來，世界平均已升溫近攝氏1.2度，帶來極端天氣現象，包括部分地區出現更強烈的熱浪、更嚴重的乾旱，海平面上升也釀成更激烈的風暴等。

海洋吸收了地球暖化氣體所產生絕大多數的熱，引發危害水生生物的熱浪、改變天氣模式，打亂至關重要的地球調節系統。

今年6月，全球海平面溫度升高到前所未見的程度，南極海冰面積達到有衛星觀測以來當月最低程度，比平均值低17%，大幅打破先前6月的紀錄。

雖然海平面溫度通常從年度高峰回落得相對較快，但今年溫度仍然很高，科學家警告說，此事突顯了氣候變遷嚴重、但未被充分瞭解的影響。

世界氣象組織「世界氣候研究計畫」（World Climate Research Programme）負責人史派羅（Michael Sparrow）指出：「如果海洋大幅暖化，會對全球的大氣、海冰和冰產生連鎖效應。」

▲▼高溫,天氣,夏天,國際,熱 。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
5億高中生案成焦點！　律師許哲維背景曝
熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去
快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　連轟1小時
獨／通過率最低的一題　58%考生都答錯
快訊／台中路樹突倒塌！4車經過被壓　驚險影片曝
名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女受害
快訊／大雷雨開轟2縣市！狂炸半小時　示警區域出爐
八點檔女星罹癌！　工作停擺兩年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「線狀降水帶」襲日本九州！福岡、佐賀災情慘重　至少6死3失蹤

美國空軍資金短缺　宣布「停發獎金、凍結人事調動」

美國面臨危險極端氣候威脅！暴雨、熱浪影響一周　洪水灌爆紐約州

女兒護照剩1個月　一家8口被拒登機「重買機票」！控噴5萬冤枉錢

美國防部高官：國際對武力犯台反應「影響北京決策」

點飛機餐「想吃的沒了」　商務艙乘客當場暴走！緊急改道大誤點

比基尼辣妹活春宮！沙灘上「激情交疊」　被當地大媽怒用拖鞋巴頭

姐弟吵架丟書包！　結果「1把剪刀」插入9歲女童頭部

進去後無法從裡面開門　男為了躲警察「困冰箱中」慘成冰冷屍

俄獨立媒體調查：俄烏開戰至今「俄軍已陣亡近5萬人」

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

「線狀降水帶」襲日本九州！福岡、佐賀災情慘重　至少6死3失蹤

美國空軍資金短缺　宣布「停發獎金、凍結人事調動」

美國面臨危險極端氣候威脅！暴雨、熱浪影響一周　洪水灌爆紐約州

女兒護照剩1個月　一家8口被拒登機「重買機票」！控噴5萬冤枉錢

美國防部高官：國際對武力犯台反應「影響北京決策」

點飛機餐「想吃的沒了」　商務艙乘客當場暴走！緊急改道大誤點

比基尼辣妹活春宮！沙灘上「激情交疊」　被當地大媽怒用拖鞋巴頭

姐弟吵架丟書包！　結果「1把剪刀」插入9歲女童頭部

進去後無法從裡面開門　男為了躲警察「困冰箱中」慘成冰冷屍

俄獨立媒體調查：俄烏開戰至今「俄軍已陣亡近5萬人」

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

媒體報導背後有「中資」　鋼鐵人發聲明嚴正駁斥！

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

楊丞琳連續九年「準時慶生李榮浩」❤️　洩他嘟嘴討親私照放閃

每坪86.1萬！　10年社區頂破永和房價天花板

基北區高中免試入學「未錄取人數增3倍」創新高　落榜原因曝光

獨／璩大成屆齡退休！蔣市府今辦歡送　蕭勝煌7／17任聯醫總院長

「線狀降水帶」襲日本九州！福岡、佐賀災情慘重　至少6死3失蹤

上周新冠日增190例中重症、33死　疾管署宣布第4波疫情「已過高峰」

超商自動門深夜詭異開關　男抬頭看「小強躲感應器」

國際熱門新聞

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀

女優「僅隔一面牆」愛愛　男住戶曝真心話

女護士浮潛被鯊魚攻擊　恐怖傷勢曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女師激戰男學生　溜進公墓野外開啪

博物館怪男「熟練鑽進路面」竟是住在地底

大阪黑門市場東西貴2倍！當地人批：專坑觀光客

Threads用戶破億　超越ChatGPT紀錄

少一顆牙腦袋退化1年　不刷牙恐罹老年癡呆

比基尼辣妹沙灘活春宮　被當地大媽拖鞋巴頭

熱爆！「四腳毛球」排一排躲豔陽　像極台灣機車騎士

厄瓜多監獄發現4人吊死

北約秘書長：中國從俄烏戰爭吸取教訓

加拿大17歲遊客在「奈良世界遺產」上刻字

更多熱門

相關新聞

不是調高冷氣溫度！台電認證「1招」省電10％

不是調高冷氣溫度！台電認證「1招」省電10％

真的熱到爆！全台天氣熱烘烘，各地接連出現38度高溫，氣象局更是連續多天發布高溫警報，不打開冷氣，可能身體會熱到趴，但又擔憂冷氣開下去，荷包會瘦巴巴。對此，台電分享吹冷氣省電訣竅，只要遵循簡單幾個步驟，就能省電達10％。

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時　防冰雹、雷擊

劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時　防冰雹、雷擊

地表10萬年最高溫！彭啟明預測8月底前會再創新高　氣象局展望出爐

地表10萬年最高溫！彭啟明預測8月底前會再創新高　氣象局展望出爐

關鍵字：

高溫天氣高溫氣候變遷氣候聯合國

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

城隍警示小心火和電　4生肖注意

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面