10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

▲醫生在男童眼睛發現多隻活蛆蟲。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一名10歲男童因為眼睛疼痛前往就醫，沒想到醫生檢查發現，在他的左眼瞼下方發現8隻蛆蟲，隔天檢查又發現了3隻，最後一共從他眼睛清出11隻蛆蟲。

事件5日發生在土耳其塔特萬市(Tatvan)，男童因為眼睛不適持續好幾天而被父母帶到當地醫院Tatvan State Hospital檢查。眼科專家阿特什奧盧(Halil İbrahim Ateşoğlu)表示，「患者眼睛出現紅腫、灼熱和刺痛的症狀，檢查時，我們發現有活蟲在患者眼睛中蠕動」。

Gözdeki sinek larvaları | Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu pic.twitter.com/TdN5ZnfiRX — REHBER TV (@RehberOnline) July 8, 2023

阿特什奧盧懷疑，這些幼蟲可能是一隻成年蒼蠅，2天前飛到男童眼睛後產卵，導致感染蠅蛆病(Ophthalmomyiasis)，使用棉花棒幫忙清除男童眼瞼下方的蛆蟲，再進行抗生素治療男童已經康復出院。

報導中指出，蠅蛆病是因為蠅類幼蟲(蛆)進入人體皮膚內，所引起的一種發炎反應，常發生在與農場動物密切接觸的農村或是河流附近地區，當幼蟲進入眼睛後，會使用身上的微型鉤子抓住眼睛。