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金與正重話砲轟美國！威脅「擊落」美偵察機：已派空軍升空應對

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正10、11日兩度發表談話痛批美軍派遣偵察機「侵犯」EEZ。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）國防省昨（10）日上午才發表聲明痛批，美國從上周起連續3天派遣RC-135等多架偵察機侵犯領空執行偵察任務，威脅不排除將之擊落。豈料，最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正兩度發表聲明，警告美軍偵察機入侵專屬經濟海域（EEZ）的行為，將招致「恐怖經驗」，她罕見稱南韓為大韓民國。

針對北韓所宣稱上周連續3天美軍派遣RC-135偵察機、U-2S偵察機、RQ-4全球鷹無人偵察機，金與正先後於10日晚間、今（11）日清晨透過北韓官媒《朝中社》發表談話，前後僅間隔9個小時，她表示美國空軍戰略偵察機從10日清晨5時15分至下午1時10分，在北韓江原道通川郡東側435公里處至（南韓）慶尚北道蔚珍郡東南側276公里入侵專屬經濟海域。

金與正宣稱，「美國空軍戰略偵察機無端侵犯朝鮮東海（日本海）我方（北韓）專屬經濟海域上空高達8次，進行空中偵察行為。美空軍偵察機遭我國空軍升空應對擊退後，又於上午8時50分從江原道高城郡東側400公里海域處侵犯我方海上軍事分界線上空執行偵察任務，屬嚴重的軍事挑釁行為，我軍已向美軍發出強烈警告。」

▲▼美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

▲美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

金與正警告，「美軍間諜飛機總是越過海上軍事分界線、侵犯我方專屬經濟海域上空，尤其是在該段20至40公里區間，必將發生頗受衝擊的事件。若美軍反覆無故侵犯，則將體會何謂危險的飛行。雖我方對美軍在未侵犯我經濟海域下的偵察行動不直接採取應對，但若一再越過海上軍事分界線、侵犯我經濟海域，則將採取果斷應對。」

金與正表示，「敵國偵察機的探測半徑達240海浬，卻依舊侵犯我方200海浬的專屬經濟海域，這分明是嚴重侵害朝鮮民主主義人民共和國（北韓）主權和安全的行為。若美國依舊輕忽我方警告、無法體認到將招致何種危險，到時候招致何種慘烈的災變，那是自作孽不可活，我方不用負責。」

金與正旋即話鋒一轉，砲轟南韓軍方10日發表的聲明內容，「大韓民國軍方又一再為美軍的挑釁行動袒護，將（偵察挑釁）稱之為韓美兩國例行性的正常飛行，以如此無恥的主張否認侵害我國主權的事實。大韓民國軍人流氓別不知分寸、閉上那張臭嘴。」

根據南韓《韓聯社》，北韓國防省在聲明中指出「領空」遭美軍偵察機侵犯，然而金與正卻在談話中改口，稱200海浬的「專屬經濟海域」（EEZ）遭侵犯，而20至40公里區間，不排除是指2018年文在寅政府時期南北韓締結的軍事協議，內容為西部地區軍事分界線（MDL）20公里內區間、MDL東部地區40公里區間內上空禁止偵察機和戰鬥機飛行。

▲▼金與正、文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅政府時期，南北韓曾簽定軍事協議，禁止偵察機、戰鬥機在軍事分界線附近飛行。（圖／達志影像／美聯社）

以往北韓政府和官媒大多以「南朝鮮」、「南朝鮮傀儡」稱呼南韓，不過《韓聯社》卻發現，金與正在10、11日發表談話時，多次以「大韓民國」稱呼南韓，還特別以括號標示，而她又強調談話內容是由金正恩委託發表，這代表著北韓似乎不再以「待統一的對象」看待南韓，而是將南韓視為「敵對共存的另個國家」，將半島關係視為「兩個朝鮮」（兩個韓國，Two Korea，或是一韓一朝）。

《韓聯社》指出，其實從最近南韓現代集團會長玄貞恩申請訪問北韓遭拒一事，可以觀察出平壤當局對於「南北韓關係」在態度上逐漸改變，因為北韓是透過外務省發表聲明拒絕玄貞恩入境，而非透過祖國和平統一委員會，該委員會是具統一性質的對南窗口，而外務省相當於外交部，是國家對國家之間的外交機構。

針對北韓國防省、金與正多次針對美軍偵察機一事發表聲明，南韓聯合參謀本部11日上午表示「不屑一顧」，認為他國船隻或飛行器在專屬經濟海域具有航行、飛行自由，國際上並不會因為專屬經濟海域被他國飛行器穿越，而將此稱之為「侵犯」。

►別以為金正恩不敢！北韓曾擊落公海美預警機　31美國大兵墜海慘死
►北韓威脅美國！警告「擊落」半島上空美軍偵察機：已達衝突臨界點

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