點飛機餐「想吃的沒了」　商務艙乘客當場暴走！緊急改道大誤點

▲美國聯合航空一名乘客因為吃不到飛機餐暴走。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架班機原定從休士頓直飛阿姆斯特丹,卻因為乘客鬧事而被迫改道,在芝加哥降落後二度啟程,一共延誤3.5小時。原來,這名商務艙乘客點飛機餐時,最想要吃的品項沒有供應,他竟因此當場失控。

這架客機9日下午4時58分從休士頓的喬治布希洲際機場(IAH)起飛,2小時後來到芝加哥上空,在歐海爾國際機場(ORD)盤旋1個多小時才落地,因為它必須傾卸燃油、耗盡燃料,否則會因為太重而無法降落。不久後,飛機又從芝加哥起飛,最終於荷蘭時間10日中午12時58分左右抵達。

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC