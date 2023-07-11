姐弟吵架丟書包！　結果「1把剪刀」插入9歲女童頭部

▲女童遭剪刀刺入頭部。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓一名9歲女童日前和弟弟吵架，結果5歲的弟弟拿起書包砸向女童的頭部，沒想到包包裡的一把剪刀，竟直接插入女童的頭裡，讓她痛得放聲大哭。儘管父母立刻將女童送往醫院，但因湊不出手術費，所以這把剪刀卡在女童頭骨長達1星期。

Girl, 9, recovering after scissors were stuck in her head for a week https://t.co/StAT4OCETe pic.twitter.com/GkYpBAmPin — New York Post (@nypost) July 10, 2023

根據《紐約郵報》報導，菲律賓9歲女童拉格（Nicole Raga）日前在家中和5歲的弟弟發生爭吵，當時弟弟拿起書包往拉格頭部砸去，沒想到放在書包裡的一把剪刀，竟然直接插入拉格的頭部，讓她痛得當場放聲大哭。

拉格的父親聽到哭聲後到現場，看到一把剪刀正插在女兒頭上簡直嚇壞，立刻將她送往當地醫院急救。不幸的是，由於家境窮困湊不出3萬披索（約台幣1.6萬元）的手術費，所以只好讓剪刀繼續卡在拉格的頭部長達1星期。

所幸在當地人熱情的捐贈之下，拉格終於在10日進行手術，且復原狀況良好，目前仍在醫院觀察中。拉格的父親說，「我很感激每個伸出援手的人，我很幸運，大家都捐錢也替拉格祈禱。」

醫生也表示，拉格的腦部沒有因此出現損傷，傷口癒合之後很快就會康復，同時也呼籲家中有孩童的父母，必須隨時注意危險物品的放置區域，以免造成憾事，「不是每個孩子都跟拉格一樣幸運。」