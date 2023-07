姐弟吵架丟書包！　結果「1把剪刀」插入9歲女童頭部

▲女童遭剪刀刺入頭部。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓一名9歲女童日前和弟弟吵架,結果5歲的弟弟拿起書包砸向女童的頭部,沒想到包包裡的一把剪刀,竟直接插入女童的頭裡,讓她痛得放聲大哭。儘管父母立刻將女童送往醫院,但因湊不出手術費,所以這把剪刀卡在女童頭骨長達1星期。

