瓦格納要搶奪核武　烏情報局長曝曾經「兵臨俄核武基地」

▲瓦格納一支軍事縱隊在沃羅涅日州(Voronezh)沿著M-4高速公路行駛。(圖/路透,下同。)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」(Wagner Group)6月底兵變,但與當局達成協議後,36小時閃電撤兵,留下許多疑雲。烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)透露,瓦格納當時曾經抵達一座俄軍基地,意圖奪取貯存在那裡的核武。

根據當地居民說法及監視器畫面,瓦格納6月24日往北朝向首都莫斯科前進時,其中一支軍用車隊在高速公路上改往東行,前往戒備森嚴的俄軍核武基地「沃羅涅日-45」(Voronezh-45),不過由於鄉村地區監視器太少,他們的足跡在距基地約100公里處消失。

▲布達諾夫稱瓦格納距離核武僅有幾扇門之遙。



烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫接受《路透社》獨家專訪時透露,瓦格納當時抵達「沃羅涅日-45」,意圖是取得蘇聯時期的小型核武裝置,唯一阻礙就是通往貯存設施的幾扇門,但最終「貯存設施門關著,而他們沒有進入技術區域」。

布達諾夫解釋,瓦格納的目標是在這一場兵變中「提高賭注」,「如果你準備好戰到最後一兵一卒,這是一個能夠顯著提高風險的設施」。不過,他並未提供任何證據,也沒有說明傭兵團之後為何撤退,或者基輔是否曾與盟友討論此事。

▲瓦格納傭兵。



與此同時,一名與親近克里姆林宮、與俄軍有關的消息人士證實部分說法。他表示,瓦格納一支特遣隊「設法進入了特殊利益區域,這個結果讓美國人感到不安,因為那裡貯存著核武彈藥。」另一名位於烏東俄軍占領區的知情人士也透露,這引發了克里姆林宮的擔憂,更促使白俄總統盧卡申科居中斡旋,火速結束兵變。

不過,西方官員反覆重申,瓦格納兵變期間,俄軍核武並未陷入危險。美國官員也對此說法表達質疑,白宮國安會議發言人霍奇(Adam Hodge)說,「我們無法證實這篇報導。我們在任何時候都沒有表明,核武或核子材料陷入危險之中。」克里姆林宮及瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)則沒有回應。

