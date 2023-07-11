　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

▲CNN表示獨家取得俄羅斯總統普丁的私人專列內部照片。（圖／路透）

▲CNN表示獨家取得俄羅斯總統普丁的私人專列內部照片。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外傳俄羅斯總統普丁生性多疑，近年來許多時候寧願搭專屬列車也不搭乘飛機，因此列車的內部也引起人們好奇。克里姆林宮曾釋出車上裝飾華麗的會議室內部影像，但其他20餘節車廂一直是國家機密，直到美媒獨家取得一批流出的照片，一窺這輛「幽靈列車」上的健身、美容等SPA車廂內裝。

俄羅斯去年2月24日揮軍入侵烏克蘭所引發的戰事持續至今，去年8月5日烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）住宅區，遭俄軍轟炸至少10人受傷，但千里之外的莫斯科，卻是另一個光景。

CNN報導，當天一位克里姆林宮官員紀錄，交通當局接獲一項異議，「有關要求在021-78630號運動健康車廂上安裝的健身需求，是Hoist HD-3800與Hoist HD-3200，而不是Abductor-Standard和Abductor-Technogym。」

CNN根據近日獨家取得的流出文件指出，該列「運動健康車廂」的使用人正是普丁本人。普丁的私人生活一直鮮為人知，他的公眾形象也被小心翼翼地塑造，但總部在倫敦的俄羅斯調查團體「檔案中心」將獨家取得的文件與照片與CNN分享後，揭露了克里姆林宮一直遮掩不曝光於眾的奢華內幕，並在某種程度上更加佐證了普丁「多疑」的傳聞。

「檔案中心」指出，這批外洩文件是來自俄羅斯官營鐵路營運商「鋯石服務」，該公司也負責打造普丁專屬列車，作為普丁的移動辦公室。曝光的照片中，不只能看見被稱作「021-78630」的運動健康車廂內部，還能見到豪華健身房、SPA、土耳其蒸汽浴等高級車廂，甚至有設備完善的美容中心。

克里姆林宮否認了「檔案中心」取得的照片與文件，並回應CNN：「普丁總統並沒有使用或擁有這樣一列專車。」CNN也向「鋯石服務」與俄羅斯鐵路局詢問，但對方至今未回應。

俄羅斯聯邦警衛局（FSO）前隊長、前工程師卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）於去年變節，並在去年12月以極度隱密的方式接受「檔案中心」訪問，他說普丁利用搭乘火車來躲避追蹤的頻率增加。根據錄音檔案，卡拉庫洛夫表示，「飛機只要一升空就進入飛航雷達視野，搭火車是為了以某種方式掩飾動向。」

卡拉庫洛夫表示他是在2014年左右開始為列車安裝通訊設備，據他所述，到了2021年下半，當時世人還不知道但俄羅斯已經在為大規模入侵烏克蘭做準備時，列車的使用頻率變得多很多。

卡拉庫洛夫指出，俄烏戰爭開打後，普丁專用列車在莫斯科與聖彼得堡附近的偏遠地區伐爾代（Valdai）地區，已停留相當長一段時間，普丁在該地區有一座大型宅邸，該地區以湖泊和森林著名。

「我們的員工專門為了這列特別的列車進行隔離」，卡拉庫洛夫表示，俄烏戰爭開打後，員工跟隨列車駛向伐爾代方向，長達40至45天。不過儘管這輛豪華的幽靈列車是普丁用來掩藏行跡的利器，卻無法逃過素人鐵道愛好者的眼睛，一名鐵道愛好者就在網站上分享了應是普丁專列的外觀，表示「這是一輛在我們國家鐵路上的幽靈列車。它並沒有在俄羅斯鐵路系統的時刻表上。」

ET快訊
林靖恩急退房行蹤不明！　爆趁李坤城重病：領光現金喝酒
李玟今頭七！大咖女歌手淚：在那照顧好自己
快訊／日圓強升！　創1個半月新高
快訊／5億高中生命案重啟調查！
快更新iOS！蘋果有漏洞被攻擊　急釋更新檔
黃子佼最新現況曝光！　認：會出面說明
快訊／台南「狀元」遭虐死！　警帶回5男1女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

冰島火山噴發影片曝！　俯拍地表像燒出大洞

美參院首次聽取「AI機密簡報」　將在白宮保密辦公室內進行

日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

影片曝！紐約、佛蒙特「千年級暴雨」1死　災難性洪水來襲

瑞典入盟更近一步！　北約秘書長：土耳其總統已同意支持

北約秘書長撰文：中國正從俄烏戰爭吸取教訓

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀　性侵160女被關175年

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

冰島火山噴發影片曝！　俯拍地表像燒出大洞

美參院首次聽取「AI機密簡報」　將在白宮保密辦公室內進行

日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

影片曝！紐約、佛蒙特「千年級暴雨」1死　災難性洪水來襲

瑞典入盟更近一步！　北約秘書長：土耳其總統已同意支持

北約秘書長撰文：中國正從俄烏戰爭吸取教訓

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀　性侵160女被關175年

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！北科資財營總召：店家說詞矛盾

「賴清德路線隱然成形」　游盈隆：其他候選人敢不敢跟進？

性平三法修法草案本周送立院　陳建仁：盼7月底前順利通過

《嗨! 營業中》人氣擔當莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

精華湯汁滿溢、小心燙口！上海道地生煎湯包在高雄　外酥內潤超鮮甜

媽媽圈新寵「每日1瓶統一陽光無加糖豆奶」！幫全家人準備優質蛋白質一點都不難

泰國曼谷「高架橋倒塌」畫面曝光！　車上2人當場壓死

12生肖下半年運勢曝！羊雞事業旺有望升官　這3類人正偏財賺到飽

4女星Metoo控性騷…名導翻車工作丟光！　被目擊「賣拉麵站廚房」

林靖恩賤賣遺產「急退房行蹤不明」！　爆趁李坤城重病：領光現金去喝酒

鸚鵡悲唱《新不了情》　深情高歌彷彿苦戀過

國際熱門新聞

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀

女護士浮潛被鯊魚攻擊　恐怖傷勢曝光

女優「僅隔一面牆」愛愛　男住戶曝真心話

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

博物館怪男「熟練鑽進路面」竟是住在地底

Threads用戶破億　超越ChatGPT紀錄

大阪黑門市場東西貴2倍！當地人批：專坑觀光客

厄瓜多監獄發現4人吊死

少一顆牙腦袋退化1年　不刷牙恐罹老年癡呆

熱爆！「四腳毛球」排一排躲豔陽　像極台灣機車騎士

北約秘書長：中國從俄烏戰爭吸取教訓

「床上擺爛」成風潮　專家警告：超過2天要注意

影片曝！紐約州、佛蒙特州「千年級暴雨」　至少1死

市場靜待通膨數據　美股收漲209點

更多熱門

相關新聞

烏軍：已攻下巴赫姆特周邊關鍵制高點

烏軍：已攻下巴赫姆特周邊關鍵制高點

烏克蘭當局10日宣布，軍隊已占領東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周邊的重要制高點，並在西方支持下持續推動反攻。

俄參謀總長「瓦格納兵變」後首露面　

俄參謀總長「瓦格納兵變」後首露面　

克宮：普丁在瓦格納兵變後　見過普里格津

克宮：普丁在瓦格納兵變後　見過普里格津

蔡英文赴刑事局視察打詐成果

蔡英文赴刑事局視察打詐成果

拜登將會艾爾段　北約峰會場邊料商議瑞典入盟問題

拜登將會艾爾段　北約峰會場邊料商議瑞典入盟問題

關鍵字：

俄羅斯總統普丁幽靈列車

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面