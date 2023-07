揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

▲CNN表示獨家取得俄羅斯總統普丁的私人專列內部照片。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

外傳俄羅斯總統普丁生性多疑,近年來許多時候寧願搭專屬列車也不搭乘飛機,因此列車的內部也引起人們好奇。克里姆林宮曾釋出車上裝飾華麗的會議室內部影像,但其他20餘節車廂一直是國家機密,直到美媒獨家取得一批流出的照片,一窺這輛「幽靈列車」上的健身、美容等SPA車廂內裝。

Some pictures show the inside of #VladimirPutin armoured 'ghost' train - undergoing a £60M refit. ‘Paranoid Putin’ travels more and more by rail as he moves between his palaces which are carefully hidden & unlike planes, the train can’t be tracked as such. #TheDossierCentre pic.twitter.com/CVlVOxGmJ4

俄羅斯去年2月24日揮軍入侵烏克蘭所引發的戰事持續至今,去年8月5日烏克蘭南部尼古拉耶夫州(Mykolaiv)住宅區,遭俄軍轟炸至少10人受傷,但千里之外的莫斯科,卻是另一個光景。

CNN報導,當天一位克里姆林宮官員紀錄,交通當局接獲一項異議,「有關要求在021-78630號運動健康車廂上安裝的健身需求,是Hoist HD-3800與Hoist HD-3200,而不是Abductor-Standard和Abductor-Technogym。」

CNN根據近日獨家取得的流出文件指出,該列「運動健康車廂」的使用人正是普丁本人。普丁的私人生活一直鮮為人知,他的公眾形象也被小心翼翼地塑造,但總部在倫敦的俄羅斯調查團體「檔案中心」將獨家取得的文件與照片與CNN分享後,揭露了克里姆林宮一直遮掩不曝光於眾的奢華內幕,並在某種程度上更加佐證了普丁「多疑」的傳聞。

「檔案中心」指出,這批外洩文件是來自俄羅斯官營鐵路營運商「鋯石服務」,該公司也負責打造普丁專屬列車,作為普丁的移動辦公室。曝光的照片中,不只能看見被稱作「021-78630」的運動健康車廂內部,還能見到豪華健身房、SPA、土耳其蒸汽浴等高級車廂,甚至有設備完善的美容中心。

克里姆林宮否認了「檔案中心」取得的照片與文件,並回應CNN:「普丁總統並沒有使用或擁有這樣一列專車。」CNN也向「鋯石服務」與俄羅斯鐵路局詢問,但對方至今未回應。

The fact that Putin uses a train is well known. The Kremlin itself has released images of meetings held on board, in an ornately decorated boardroom. The contents of the train’s other 20-odd cars, however, have been a closely guarded state secret. https://t.co/DtF4Ed6EP0