市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

▲美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。（圖／路透）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
市場靜待本週稍晚公布的重要通膨數據和主要企業財報之際，美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。台積電ADR跌0.46%、收99.77元。
道瓊工業指數上漲209.52點或0.62%，收33944.40點。
標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。
那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。
費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。
▲美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。（圖／路透）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
市場靜待本週稍晚公布的重要通膨數據和主要企業財報之際，美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。台積電ADR跌0.46%、收99.77元。
道瓊工業指數上漲209.52點或0.62%，收33944.40點。
標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。
那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。
費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。
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